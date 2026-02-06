年終考績憂鬱 蔡佳芬醫師「心情加分站」談趁機檢視自己在乎什麼

歲末年終，考績發布後的辦公室有人歡樂有人愁。不如預期的獎金讓人傷心，有時主管一句「你做得很好，但是…」的話語中，甚至讓人忍不住自我懷疑。

台北榮總老年精神科前主任、台北鈺璽診所副院長蔡佳芬於佳音電台「心情加分站」節目中，分享她觀察職場最現實的「考績」現象。她說，人們在面對評價時的痛苦，往往不只是經濟上的損失，更多是內心深處的生存危機：我們害怕不再屬於團體的核心，甚至開始否定自己過往一整年的努力。她透露，職場考績壓力很難逃遁，連身為醫師的她與同事，尤其過去在公家醫院時，都很難不受其影響。

那要如何面對這些不適感?蔡佳芬建議，或可以試著用一種「向內看」的心法。因為情緒是中性的，像是訊號，當你感到嫉妒或不公時，先別急著壓抑，而是試著幫它命名。她說，嫉妒的背後，往往藏著內心最渴望的東西。如，如果你嫉妒同事的自由，或許代表你正渴望突破現狀；如果你嫉妒對方升遷，可能代表你對自我專業認同的追求。

與其深陷在與他人的比較中，不如練習「自我定義」。透過感恩自己已擁有的，並由自己給予努力認可，這種從內而外的韌性，才是對抗職場冷暖最強大的防護罩。

在蘇天材文教基金會的贊助下，蔡佳芬從本月起，每周一下午6點，在佳音Love聯播網，推出「心情加分站」對談節目，討論每個人都會遇到的大小事，盼透過層層拆解，以專業深度探索接住心事，成為聽眾安定心情的樹洞。

蔡佳芬也談起自己如何走上精神醫學這條路。她回憶起國中時在輔導室當工讀生，幫忙整理資料，常看到輔導老師以一杯茶和話語安撫焦慮的學生。有次在老師還沒來，她試著先安撫一位跳級生的不安。那種與人連結的溫暖，悄悄在她心中種下種子，也許就影響她日後的道路。

後來投身醫學領域，她更深刻體會精神醫學本質上是腦科學。有趣的是，她在專業受訓過程中，才驚覺自己小時候可能有著「注意力不足過動（ADHD）」的特質。這段後知後覺的發現，反而讓她多了一份一般醫師少有的同理心，理解那些病患說不出口的困擾。

雖然在精神科領域，很多受傷的地方，常是儀器檢查不出來的，但卻讓人非常受傷。蔡佳芬說，這幾年精神科日益受到年輕醫師選科青睞，兒童和青少年求診病人也增加，對身心症等的病識感有正確理解。反而是中老年人還怯於求助。

蔡佳芬說，期待心理健康應被視為日常的空氣與陽光，情緒或精神疾病也就是自然豐富的面向。「我們不應該等到生病了才進診間。」她與蘇天才文教基金會合作，正是希望推廣這樣預防的概念。在憤怒、憂鬱還沒演變成疾病前，我們就能學會處理它們。