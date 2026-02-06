快訊

兒福聯盟捲入剴剴案…李雅英捐29萬「郁方氣死」 公司道歉了

社會住宅淪跑車俱樂部？網嘆「有錢人爽住」 內行曝政策盲點

聽新聞
0:00 / 0:00

人要怎麼挑？白先勇、曹瑞原談影視改編 曝「角色選對成功一半」

中央社／ 台北6日電
作家白先勇（中）與導演曹瑞原（左）6日晚間在2026台北國際書展同台出席「白先勇的戲夢人生」小說影劇改編故事座談會，吸引不少民眾與會聆聽。圖／中央社
作家白先勇（中）與導演曹瑞原（左）6日晚間在2026台北國際書展同台出席「白先勇的戲夢人生」小說影劇改編故事座談會，吸引不少民眾與會聆聽。圖／中央社

知名作家白先勇與導演曹瑞原攜手合作多部文學作品改編，白先勇今天提到，選角最重要，角色選對了，作品就成功一半，他更提到最滿意的角色是「金大班的最後一夜」的姚煒，以及「玉卿嫂」中的楊惠珊。

白先勇與曹瑞原今天出席台北國際書展「白先勇的戲夢人生─小說影劇改編故事」座談會。白先勇認為電視劇「孽子」的選角非常成功，范植偉演出的「阿青」跟書中的角色非常像，其他演員如馬志翔、張孝全楊祐寧，後來在演藝路上也很成功。他問曹瑞原「這些人你是怎麼選的？」

曹瑞原表示，他幾乎全台高中都跑遍了，到開拍前也都還沒辦法選定，此外當時台灣男演員大半都不想演同志的戲，怕因此被定型，所幸後來合適的演員一一浮現。

曹瑞原反問白先勇，過去所有的影視改編作品，哪個角色選得最好，白先勇除了列舉姚煒、楊惠珊之外，對電視劇「孤戀花」中的袁詠儀、李心潔、蕭淑慎都非常讚賞；曹瑞原又追問「哪一部改編得最好，我看著你」，白先勇回答「很難講」。

兩人歷經多次的合作，曹瑞原特別佩服白先勇的嚴謹、寬厚與體力好，曹瑞原以「孽子」舞台劇為例表示，白老師對每一場戲的要求幾近完美，但每次一有「小凸槌」，他反而最會安慰人，曹瑞原說，「有些閃失是零容忍的，白老師做到那樣，要有很大的氣度」，而且白先勇能做到散戲之後一切放下，非常不容易。

白先勇特別提到「孽子」連續劇要在公視播，很多家庭都看得到，而且關乎同志的形象，影響很大，播出前他特別跟曹瑞原說，「如果拍失敗了，我們一起跳海吧」，曹瑞原則打趣說，「這樣一個大文豪，怎麼會說出這麼八點檔的台詞」。

拍連續劇時，有時一集拍到半夜才結束，劇組正打算收工，白先勇卻拿出劇本對大家說「我們來看下一集吧」，嚇壞大家，曹瑞原說「老師的體力也太好了」。

白先勇 電視劇 台北國際書展 張孝全 楊祐寧
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

苗栗新地標曝光！全台最大「懷舊影視基地」成最夯旅遊打卡點

金宣虎才爆追稅爭議！昔拍戲疑「起生理反應」畫面網瘋傳

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」三大殺手全逝世

向華強驚爆遭詐40億！信任卻被設局當盤子　痛揭：「莫交偽君子」

相關新聞

寒流明來襲！周日最冷體感溫度僅2度 1千公尺以上高山有機會降雪

寒流明天南下，並持續影響到下周一清晨，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，預估周日最冷，低溫僅6度，苗栗體感溫度最低僅2度，「這...

人要怎麼挑？白先勇、曹瑞原談影視改編 曝「角色選對成功一半」

知名作家白先勇與導演曹瑞原攜手合作多部文學作品改編，白先勇今天提到，選角最重要，角色選對了，作品就成功一半，他更提到最滿...

違法讓醫材商代刀 台中榮總院長鞠躬致歉：2醫師記大過、即起停刀

台中榮總今公布，經證實台中榮總微創性神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科主任楊孟寅確有違法讓無醫師執照的醫材商進入禁區執行...

寒流來襲 勞動部：戶外作業未防範致災、最重罰30萬元

寒流來襲，各地氣溫恐下探10度。勞動部提醒雇主，當勞工從事戶外作業，雇主應留意低溫帶來的風險，提前做好防寒準備，包括提供...

台鐵8大改善計畫解決調車事故 鄭光遠「5珍珠項鍊」比照高鐵模式管理

台鐵今公布2025年營運成果，準點率97.02％未達到原訂目標97.5％，但重大行車事故減少50％、行車異常降低11％，...

春節連假9天返鄉出遊潮 公路局雲嘉南疏運服務看這裡

公路局今天召開雲林地區春節疏運記者會，推出多項公共運輸優惠方案，對於雲林重點交通的北港和古坑疏運也配合縣府提出疏運方案，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。