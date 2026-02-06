寒流來襲 勞動部：戶外作業未防範致災、最重罰30萬元

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
寒流來襲，各地氣溫恐下探10度。本報資料照片

寒流來襲，各地氣溫恐下探10度。勞動部提醒雇主，當勞工從事戶外作業，雇主應留意低溫帶來的風險，提前做好防寒準備，包括提供適當保暖設施或裝備、適時調整作業時間、持續監測勞工健康狀況等。若未落實預防導致勞工罹災，最重開罰30萬元。

據交通部中央氣象署預報，今天晚間起至9日凌晨受強烈大陸冷氣團或寒流南下，天氣明顯轉冷，各地氣溫將下探10度左右。

職安署表示，在低溫環境作業，可能引發凍瘡、感冒、流感、增加慢性呼吸道及促發心臟及腦血管疾病，為避免低溫帶來的危害，雇主應適時採取管理措施，戶外或寒冷環境的工作場所提供避寒休息區，並備置取暖設施，如暖風機、電熱毯等；勞工應穿著防寒衣物、防風手套、防寒鞋及帽子等，確保身體各部位的保暖。

也應適當調整勞工作業時間，避免於清晨、夜間等氣溫較低時安排戶外作業，或縮短寒冷環境中的作業時間，並增加休息頻率。除此，雇主必須持續監測勞工健康狀況，尤其是有心血管疾病、高血壓或其他慢性疾病的勞工，應特別注意其身體狀況，也要讓作業勞工多喝熱飲及適當補充熱量，保持身體溫暖與活力。勞工如出現持續發抖、四肢冰冷、意識模糊等低溫症狀，應立即向雇主或主管反映，並尋求醫療協助。

職安署提醒雇主，對於長時間從事戶外作業的勞工，尤其是營造工程、運輸、食品外送及農、林、漁業等作業，務必做好勞工禦寒保暖措施，相關預防應變措施可參考職安署發布的「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」，避免寒冷天氣造成勞工健康的危害。

職安署說，雇主如未依職業安全衛生法令規定，採取低氣溫環境作業的各項安全衛生及應變措施，致勞工罹災者，將依法處以3萬至30萬元罰鍰。

雇主 低溫 氣溫
