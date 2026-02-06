台鐵8大改善計畫解決調車事故 鄭光遠「5珍珠項鍊」比照高鐵模式管理

台鐵今公布2025年營運成果，準點率97.02％未達到原訂目標97.5％，但重大行車事故減少50％、行車異常降低11％，台鐵公司董事長鄭光遠強調，安全第一零容忍，今年目標力拚0重大事故，並祭出8大改善基礎設施設備計畫；另針對調車事故頻傳一事，台鐵表示，將採更嚴格措施落實SOP。

台鐵今舉辦新春媒體茶敘，公布去年營運成果及談及未來展望，鄭光遠表示，到任後首要任務「就是把台鐵螺絲拴緊」，因此比照高鐵做法，每周二親自主持經營管理會議，檢視安全關鍵影響因子，透過維修周報及安全雙周報，檢視重大事故、一般行車事故和行車異常事件，檢討發生原因並管控改善計畫。

鄭光遠指出，台鐵持續執行5年安全提升方案，從人員、設備、環境與組織4面向落實23項措施，並推動SMS第三方評鑑。

根據台鐵報告指出，2025年重大行車事故降至2件、減少50%；一般行車事故降至40件、減少9%；行車異常降至820件、減少11%。鄭光遠說，這不是偶然，是制度落實成果。

此外，台鐵已推動8大改善基礎設施設備措施，包含環島自動電話及有線調度電話系統更新工程，預計2026年完成；引進砸道及整碴車輛41輛，2025年已交車10輛，剩餘31輛預計2026年全部交車；關鍵電力設備汰換1200組及彈簧式終端裝置，2025年底已更新977組，預計2026年完成；台鐵軌道結構安全提升計畫2205年抽換道岔192套。

另外，入侵阻隔設施及告警系統，2025年阻隔設施完成34處、告警系統完成16處；重點橋梁行車安全提升計畫2025年計畫核定，預計2029年完工；號誌聯鎖系統更新統包工程，2025年完成軟體模擬測試，預計2029年完成；集集支線基礎設施改善計畫2026年1月5日通車至集集站，預計2026年7月全線通車。

台鐵總經理馮輝昇表示，台鐵黃金10年計畫，2026年目標將達到0重大行車事故，2026年準點率目標為97.7%，日運量要從66.51萬提高到67.5萬人次。

鄭光遠說，安全是鐵路的生命線，並強調「安全第一，零容忍」文化，未來將持續推動台鐵智慧鐵道系統，落實各項軟硬體改善，2029年完成橋梁行車安全提升計畫、號誌聯鎖系統更新，確保每一趟旅程安全。

盡管行車事故減少50％、行車異常降低11％，但台鐵調車事故仍頻傳，導致工作人員受傷甚至死亡，像是今年2月4日下午2時17分，七堵機務一名調車人員進行調車作業時，遭列車夾傷頭部，所幸僅有輕傷，台鐵事故檢討初判該事件有3大疏失，包含調車人員未到齊就作業、未依SOP執行、號誌工站立位不對，該起事件擬對6人懲處。

馮輝昇說明，該起調車意外主要關鍵調車號誌工人力沒有到位，為何有一位沒有及時趕到，將進行了解，去年底針對調車SOP採行改善措施後，今年調車事故件數已大幅下降。

馮輝昇指出，調車事故與環境、人力很有關係，七堵調車場採取兩措施，包含人力採1+2+2，像是1位司機員，需搭配2位號誌工、2位調車工，要求人員一定要到位，另有環境問題，因新舊車輛交替，先前車輛環境比較多老舊車占據軌道空間，導致調車頻繁，日前已針對七堵調車場檢討環境，車輛移置大肚、龍井調車場，每天調車頻率從420次降至350次，離職率及調動率也下降。

馮輝昇強調，目前調車人員持續增補人力，除維持一定人力要求，也推動教練制度，且教練要有兩年以上調車員資歷，目前調車事故持續減少，未來也會更嚴格落實SOP措施。

鄭光源則重申，今年將推「台鐵新服務」，秉持安全、準點、便捷三大核心，串聯運輸本業、資產開發、台鐵便當、台鐵夢工廠、觀光列車擴大為台鐵假期，成為最燦爛的「台鐵五珍珠項鍊」，邁向黃金10年。

鄭光遠表示，台鐵擁有世界級的觀光列車，還有獲得好評的山嵐號、海風號、環島之星、藍皮解憂號等盼擴大營業，除了要升級服務外，也盼運用台鐵優勢。

鄭光遠指出，花東觀光資源豐富，希望與旅遊、飯店、伴手禮業者合作，比照他過去做的高鐵假期、立榮假期等模式，發展「台鐵假期」，打造「俗擱大碗」的商品，讓台鐵不只是交通運輸業，也能跟各地合作，促進產業發展，認為台鐵全台有240車站，若結合地方會有很大潛力。