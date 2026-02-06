快訊

兒福聯盟捲入剴剴案…李雅英捐29萬「郁方氣死」 公司道歉了

社會住宅淪跑車俱樂部？網嘆「有錢人爽住」 內行曝政策盲點

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵8大改善計畫解決調車事故 鄭光遠「5珍珠項鍊」比照高鐵模式管理

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵今公布2025年營運成果，準點率97.02％未達到原訂目標97.5％，但重大行車事故減少50％、行車異常降低11％。記者胡瑞玲／攝影
台鐵今公布2025年營運成果，準點率97.02％未達到原訂目標97.5％，但重大行車事故減少50％、行車異常降低11％。記者胡瑞玲／攝影

台鐵今公布2025年營運成果，準點率97.02％未達到原訂目標97.5％，但重大行車事故減少50％、行車異常降低11％，台鐵公司董事長鄭光遠強調，安全第一零容忍，今年目標力拚0重大事故，並祭出8大改善基礎設施設備計畫；另針對調車事故頻傳一事，台鐵表示，將採更嚴格措施落實SOP。

台鐵今舉辦新春媒體茶敘，公布去年營運成果及談及未來展望，鄭光遠表示，到任後首要任務「就是把台鐵螺絲拴緊」，因此比照高鐵做法，每周二親自主持經營管理會議，檢視安全關鍵影響因子，透過維修周報及安全雙周報，檢視重大事故、一般行車事故和行車異常事件，檢討發生原因並管控改善計畫。

鄭光遠指出，台鐵持續執行5年安全提升方案，從人員、設備、環境與組織4面向落實23項措施，並推動SMS第三方評鑑。

根據台鐵報告指出，2025年重大行車事故降至2件、減少50%；一般行車事故降至40件、減少9%；行車異常降至820件、減少11%。鄭光遠說，這不是偶然，是制度落實成果。

此外，台鐵已推動8大改善基礎設施設備措施，包含環島自動電話及有線調度電話系統更新工程，預計2026年完成；引進砸道及整碴車輛41輛，2025年已交車10輛，剩餘31輛預計2026年全部交車；關鍵電力設備汰換1200組及彈簧式終端裝置，2025年底已更新977組，預計2026年完成；台鐵軌道結構安全提升計畫2205年抽換道岔192套。

另外，入侵阻隔設施及告警系統，2025年阻隔設施完成34處、告警系統完成16處；重點橋梁行車安全提升計畫2025年計畫核定，預計2029年完工；號誌聯鎖系統更新統包工程，2025年完成軟體模擬測試，預計2029年完成；集集支線基礎設施改善計畫2026年1月5日通車至集集站，預計2026年7月全線通車。

台鐵總經理馮輝昇表示，台鐵黃金10年計畫，2026年目標將達到0重大行車事故，2026年準點率目標為97.7%，日運量要從66.51萬提高到67.5萬人次。

鄭光遠說，安全是鐵路的生命線，並強調「安全第一，零容忍」文化，未來將持續推動台鐵智慧鐵道系統，落實各項軟硬體改善，2029年完成橋梁行車安全提升計畫、號誌聯鎖系統更新，確保每一趟旅程安全。

盡管行車事故減少50％、行車異常降低11％，但台鐵調車事故仍頻傳，導致工作人員受傷甚至死亡，像是今年2月4日下午2時17分，七堵機務一名調車人員進行調車作業時，遭列車夾傷頭部，所幸僅有輕傷，台鐵事故檢討初判該事件有3大疏失，包含調車人員未到齊就作業、未依SOP執行、號誌工站立位不對，該起事件擬對6人懲處。

馮輝昇說明，該起調車意外主要關鍵調車號誌工人力沒有到位，為何有一位沒有及時趕到，將進行了解，去年底針對調車SOP採行改善措施後，今年調車事故件數已大幅下降。

馮輝昇指出，調車事故與環境、人力很有關係，七堵調車場採取兩措施，包含人力採1+2+2，像是1位司機員，需搭配2位號誌工、2位調車工，要求人員一定要到位，另有環境問題，因新舊車輛交替，先前車輛環境比較多老舊車占據軌道空間，導致調車頻繁，日前已針對七堵調車場檢討環境，車輛移置大肚、龍井調車場，每天調車頻率從420次降至350次，離職率及調動率也下降。

馮輝昇強調，目前調車人員持續增補人力，除維持一定人力要求，也推動教練制度，且教練要有兩年以上調車員資歷，目前調車事故持續減少，未來也會更嚴格落實SOP措施。

鄭光源則重申，今年將推「台鐵新服務」，秉持安全、準點、便捷三大核心，串聯運輸本業、資產開發、台鐵便當、台鐵夢工廠、觀光列車擴大為台鐵假期，成為最燦爛的「台鐵五珍珠項鍊」，邁向黃金10年。

鄭光遠表示，台鐵擁有世界級的觀光列車，還有獲得好評的山嵐號、海風號、環島之星、藍皮解憂號等盼擴大營業，除了要升級服務外，也盼運用台鐵優勢。

鄭光遠指出，花東觀光資源豐富，希望與旅遊、飯店、伴手禮業者合作，比照他過去做的高鐵假期、立榮假期等模式，發展「台鐵假期」，打造「俗擱大碗」的商品，讓台鐵不只是交通運輸業，也能跟各地合作，促進產業發展，認為台鐵全台有240車站，若結合地方會有很大潛力。

台鐵 人力 高鐵
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台鐵票價漲運量不減反增 將加開台中—高雄直達車、3月23日上路

高鐵延伸宜蘭衝擊 台鐵估營收年減6.27億 盼爭取政策虧損補貼

影／高鐵延伸宜蘭意見分歧 民團提訴願、地方居民力挺

高鐵延伸宜蘭 民團疑環評有瑕疵今提訴願 另派鄉親嗆「賀陳旦你滾蛋」

相關新聞

寒流明來襲！周日最冷體感溫度僅2度 1千公尺以上高山有機會降雪

寒流明天南下，並持續影響到下周一清晨，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，預估周日最冷，低溫僅6度，苗栗體感溫度最低僅2度，「這...

人要怎麼挑？白先勇、曹瑞原談影視改編 曝「角色選對成功一半」

知名作家白先勇與導演曹瑞原攜手合作多部文學作品改編，白先勇今天提到，選角最重要，角色選對了，作品就成功一半，他更提到最滿...

違法讓醫材商代刀 台中榮總院長鞠躬致歉：2醫師記大過、即起停刀

台中榮總今公布，經證實台中榮總微創性神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科主任楊孟寅確有違法讓無醫師執照的醫材商進入禁區執行...

寒流來襲 勞動部：戶外作業未防範致災、最重罰30萬元

寒流來襲，各地氣溫恐下探10度。勞動部提醒雇主，當勞工從事戶外作業，雇主應留意低溫帶來的風險，提前做好防寒準備，包括提供...

台鐵8大改善計畫解決調車事故 鄭光遠「5珍珠項鍊」比照高鐵模式管理

台鐵今公布2025年營運成果，準點率97.02％未達到原訂目標97.5％，但重大行車事故減少50％、行車異常降低11％，...

春節連假9天返鄉出遊潮 公路局雲嘉南疏運服務看這裡

公路局今天召開雲林地區春節疏運記者會，推出多項公共運輸優惠方案，對於雲林重點交通的北港和古坑疏運也配合縣府提出疏運方案，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。