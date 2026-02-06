春節連假9天返鄉出遊潮 公路局雲嘉南疏運服務看這裡

公路局今天召開雲林地區春節疏運記者會，推出多項公共運輸優惠方案，對於雲林重點交通的北港和古坑疏運也配合縣府提出疏運方案，且所有施工路段全數停工，因此可全線暢通，今年最特別的是麥寮鄉配合當地社教園區春節大型活動，也新增TPASS從斗六到麥寮旅運加開20個班次。

春節連續假期自2月14日至22日共9天，公路局說明連假期間雲林地區部分省道可能出現壅塞情形，包括台3線257K至269K（通往劍湖山、綠色隧道、梅山一帶）及台19線68K至71K北港市區路段，尤以進香與觀光車潮重疊時段最為明顯。

公路局建議台19線北上過境車輛，可於74.8公里處改道行駛媽祖大橋，銜接文仁路、公園路及145縣道，以避開北港市區進香人潮。

為確保通行順暢，春節期間施工中道路將全面暫停施工，並儘量撤除施工圍設。連假期間，雲林省道及快速公路均無施工區域占用車道，全線正常通行。此外，自去年4月起，台84線等7條東西向快速公路，20噸以上大貨車最高速限調降為80公里；雲林地區台78線則未列入此次調整範圍，請駕駛人遵守速限、注意安全。

2月13日至22日及2月26日至3月1日止，民眾搭乘88條指定國道客運路線，可享票價6折。若再搭配全新升級「TPASS 2.0＋記名回饋」，每月搭乘2至3次即可回饋15%，搭乘4次以上回饋30%，等同最高可享42折或6折優惠，越搭越划算。

不只車票便宜，轉乘也很貼心。民眾搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，於10小時內轉乘在地客運，即可享有一段票或基本里程免費（實體電子票證出站後、轉乘前須洽車站人員至過卡機辦理過卡），返鄉、轉車一路順暢不費心。

此外，因應麥寮鄉春節期間舉辦一連串藝術展及燈節等活動，因此也協調日統客運斗六到麥寮的加班疏運，2月17日至3月3日每天開行共20班次，終點延駛至麥寮社教園區站，可多加利用，縣府也規畫3條接駁車等多項春節賞燈和賞櫻客運服務，可上縣府官網查詢。