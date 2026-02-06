快訊

寒流明來襲！周日最冷體感溫度僅2度 1千公尺以上高山有機會降雪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
寒流明天南下，並持續影響到下周一清晨，周日最冷低溫僅6度，苗栗體感溫度最低僅2度，「這波冷空氣是入冬最強寒流」。聯合報系資料照
寒流明天南下，並持續影響到下周一清晨，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，預估周日最冷，低溫僅6度，苗栗體感溫度最低僅2度，「這波冷空氣是入冬最強寒流」，明晚至周日桃園以北、宜蘭1000公尺以上高山就有降雪機率。

鄭傑仁說，寒流明（7日）南下，馬祖、金門、中部以北、宜花率先轉冷，其他地區晚起轉冷。明天晚間起至周日清晨馬祖、金門、北台灣恐出現10度以下低溫。

周日冷空氣影響最明顯，北部、宜蘭白天高溫不超過13、14度，中部、台南、花東約14至18度、高屏22度。周日至下周一清晨（8、9日）最冷，台南以北、宜蘭花蓮、金門馬祖普遍有10度以下低溫，高屏、台東有局部10度左右或以下低溫。

鄭傑仁表示，這波冷空氣持續影響到下周一（9日），北東低溫9至12度，北部沿海空曠地區甚至有機會出現局部6、7度，且這波冷空氣較強，相較上次因輻射冷卻作用達到寒流標準，「周末這波冷空氣將是入冬最強寒流。」

根據氣象署體感溫度預報，本島部分，周日（8日）苗栗體感溫度最低下探2度，新竹縣市體感溫度最低3度，彰化縣最低4度。

鄭傑仁指出，今日鋒面通過，北部、宜花有短暫雨，南部、台東、中部山區有局部降雨，中部平地有零星降雨。

明（7日）水氣偏多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭、雙北山區有雨，並有局部較大雨勢，北部有短暫雨，花東、中南部山區有局部短暫降雨，其他地區為多雲，明晚至周日清晨南部有零星短暫降雨；周日至下周一水氣逐漸減少，轉多雲到晴，下周一白天起逐漸回溫。

下周二（10日）溫度持續回升，但早晚偏涼，中南部日夜溫差大，各地高溫可達20度以上，南部高溫甚至可達26度。清晨低溫部分，北部、宜蘭12、13度，中南部、花東14至16度，感受涼冷；下周二各地以多雲到晴為主，東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

下周三（11日）再有鋒面通過，後續東北季風增強或大陸冷氣團南下，將會降雨且連帶溫度也下降，北部、東半部、恆春半島有局部短暫降雨；中部以北、宜蘭低溫約14、15度，南部、花東約16至19度。

下周四（12日）仍持續受到東北季風或冷氣團影響，下周五（13日）減弱，各地溫度回升，下周四雨區範圍縮小，僅東半部、恆春半島有降雨機率；下周五降雨範圍再縮小，僅剩花東、恆春半島有雨；下周六（14日）後環境轉乾，下個周日（15日）可能又有一波東北季風影響。

針對降雪機率，鄭傑仁表示，若溫度與水氣條件配合，明天晚上起至周日南部、台東海拔3000公尺以上，中部、竹苗、花蓮海拔2500公尺以上，以及桃園以北、宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。

寒流明天南下，並持續影響到下周一清晨，周日最冷低溫僅6度，苗栗體感溫度最低僅2度。圖／中央氣象署提供
低溫 宜蘭 馬祖 寒流
