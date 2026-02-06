新竹寶山、寶二水庫蓄水略低5年均值 北水分署人工增雨穩供灌

新竹地區今年第1期稻作預計自2月9日開始供灌，由於近期新竹主要水庫蓄水量較近5年平均略少約100萬噸，水利署北區水資源分署分署長謝明昌，今天率領相關主管前往寶山第二水庫視察水情，並同步實施人工增雨作業，盼確保供灌順利及所轄區域供水穩定。

北水分署指出，新竹主要水庫包含寶山水庫及寶山第二水庫，截至今天上午11時20分，總蓄水量為2336萬噸，蓄水率60.2%，較近5年平均略少約100萬噸。由於新竹地區即將進入農業開灌期，且近期降雨偏少，謝明昌分署長率員巡視上坪堰及水庫庫區水情，並前往附近廟宇祈福。

謝明昌於上坪堰視察時，發現山區雲層籠罩，隨即協調在寶山第二水庫實施人工增雨，並於今日上午10時40分施放地面型焰劑，這也是今年該水庫第2次執行人工增雨作業（前次為1月31日）。北水分署表示，施作後約於上午11時20分，寶山第二水庫已開始出現降雨情形。

北水分署說明，因應目前水情及新竹地區用水需求，除每日密切監控水情，並透過桃竹幹管以最大量支援新竹用水外，也已啟用頭前溪37口備援水井，同時啟動油羅溪緊急抽水系統；另新竹科學園區亦已自主節水7%，跨機關共同全力維持供水穩定。