違法讓醫材商代刀 台中榮總院長鞠躬致歉：2醫師記大過、即起停刀

台中榮總今公布，經證實台中榮總微創性神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科主任楊孟寅確有違法讓無醫師執照的醫材商進入禁區執行手術。台中榮總院長傅雲慶今天下午出面鞠躬致歉，並表示，院方決議停止這2名醫師手術業務，並對2人各記大過一次；對於少數醫師違反醫院規定，造成民眾不安，他向社會大眾致上最深的歉意。

傅雲慶說明，他昨天收到檢舉人提供三段在2023年拍攝較為完整的影片，證實楊孟寅及鄭文郁確有違反讓廠商進入禁區執行手術，今天上午8時，院方召開臨時院部會議決議，停止2名醫師的手術業務，並提請考紀會做嚴重的處分，考紀會決定兩位各記大過一次，停止醫療業務的期間，會妥善安排代理醫師保障病人的權益。

傅雲慶指出，感謝檢舉人讓這件事情能夠浮出檯面，感謝衛生主管機關，包括台中市衛生局、衛福部指導，讓院方在手術室管理的SOP能夠更精進，醫院也增加即時通報的系統並保護吹哨者。

至於原本爆料指出請廠商代刀除了楊、鄭2名醫師外，還有一名廖姓神經外科醫師，傅雲慶指出，廖姓醫師目前沒有遭列被告，還需等候司法調查結果。

中榮也在此事件後，精進手術室管理，增加7項具體作為，包括1、落實具名申請；2、嚴格審核程序，凡涉及手術室管制作業之申請，均須報請院長或職務代理人核定；3、周延管理稽核；4、強化違失懲處；5、即時病安通報；6、完善教育訓練；7、精進廠商合約。