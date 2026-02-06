禽流感拉警報！雲林業者亂丟百隻死鵝到魚塭 遭重罰、函送法辦
近來禽流感疫情嚴重，雲林縣被爆四湖鄉有鵝農將數百隻死鵝隨意棄置口湖一處偏僻魚塭。雲林縣動植物防疫所表示，經追查確認死鵝出處，同時檢測報告今天出爐確診H5N1禽流感，依標準作業程序將該鵝農場千餘隻鵝全數撲殺，督導場區清消，並將依法罰鍰，將飼主依廢棄物清理法函送法辦。
雲林縣動防所表示，2月4日接獲通報，指口湖鄉一處偏僻的魚塭前，遭人隨意棄置316隻疑似有禽流感的鵝隻，經追查其來源，係位於四湖鄉一家鵝農所飼養，今天檢驗報告出來，確診H5N1亞型高病原性禽流感，隨即執行撲殺7周齡肉鵝1626隻，並督導業者完成清消作業。
吳姓鵝農接受調查時坦承不諱，他聲稱自1月底所養肉鵝陸續出現扭頸、紅腳等症狀，後來接連死亡，因死亡量多，一時無法處理才將病死鵝丟棄偏僻的魚塭前。
動防所表示，已對棄置地點和案場周邊加強消毒，同時進行兩處半徑1公里共36禽場採樣訪視，控制疫情傳播風險。由於該案場隨意棄置且未主動通報疫情，將依動物傳染病防治條例規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處最高新台幣100萬元以下罰鍰；另死亡禽隻未依規定送化製處理，也將依畜牧法裁罰，依廢棄物清理法函送法辦。
動防所長廖培志表示，養禽業者持續落實禽場防鳥設施及門禁管制，務必完成清潔消毒，並提高警覺，每日自主觀察禽隻健康狀況，倘發現異常，應立即通報，以防範病毒散播風險。
