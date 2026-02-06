3醫師遭檢舉！台中榮總涉違法讓廠商執行手術 院長傅雲慶鞠躬道歉

快訊

中央社／ 台中6日電
台中榮總爆出醫師違法讓廠商執行手術，法院6日裁定，2名涉案醫師各以新台幣100萬元交保。院長傅雲慶（左）在院內召開記者會說明，會中他宣讀完案件聲明稿後，鞠躬向社會大眾致歉。圖／中央社（民眾提供）
台中榮總爆出醫師涉違法讓廠商執行手術，法院今天裁定，2名涉案醫師各以新台幣100萬元交保。院長傅雲慶今天鞠躬道歉，他並表示，已提出7個精進作為，以維護醫療環境紀律與病人安全。

傅雲慶今天在院內召開記者會說明，會中他宣讀完案件聲明稿後，鞠躬向社會大眾致歉。

媒體提問，涉案的醫師楊孟寅與鄭文郁的停職狀況，傅雲慶表示，上午院方決議停止醫師執行手術，但台中市政府衛生局會依情節決定停職情形。

至於全案當初有3名醫師遭檢舉，傅雲慶說，有關單位都有進行調查，案件交給司法單位，目前是醫師楊孟寅與鄭文郁昨天被檢調列為被告且偵訊，下午獲知已交保，另1名廖醫師則未列入被告，待司法調查結果。

提到手術室管理SOP流程，傅雲慶表示，感謝衛生福利部1月28日進行實地訪查，醫院在國軍退除役官兵輔導委員會的指導下，有7個精進作為，包括落實具名申請、嚴格審核程序、周延管理稽核、強化違失懲處、即時病安通報、完善教育訓練、精進廠商合約，以維護醫療環境紀律與病人安全。

對於最新流出的影片來源，傅雲慶說明，有相關熱心朋友傳給他，從3個新的影片中，可以判定涉案的醫師確實有違法行為。

台中地檢署昨天前往中榮、醫師住所搜索，並帶回涉案的2名醫師及陳姓醫材商，複訊後依違反醫師法罪嫌向法院聲請羈押3人。

台中地方法院今天經召開羈押庭審理後，下午裁定醫師楊孟寅與鄭文郁各以100萬元交保，並限制住居、出境出海。另外陳姓醫材商以50萬元交保，並限制住居、出境出海。檢察官得知結果後，當庭提出抗告。

台中市衛生局今天對於醫院督導不周，裁處10萬元罰鍰，處分涉案醫師楊孟寅與鄭文郁處停業一個月，期間禁止醫師進行任何看診及手術等醫療行為，後續依刑事判決結果，不排除加重懲處。

