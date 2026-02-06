最高檢出版品國際書展參展 體驗司法文創美學

2026年「台北國際書展」2月3日至8日盛大舉行，最高檢察署首度參與展現司法文創與法律教育多元面向，截至昨天為止，現場銷售已突破400本，吸引國內民眾駐足參觀，有外國友人也認為台灣司法文化宣導新穎有趣。

最高檢察署此次參展的出版品涵蓋專業與柔性特質，專業領域方面包括「貪汙治罪條例逐條評釋」、「國家安全法 反滲透法 國家機密保護法逐條評釋」、「德國檢察實務」、「最高檢察論壇」等書籍，於柔性出版品部分包括「法律童話物語繪本」、「2026 神探Impossible Mission 公益桌曆」等。

國家圖書館前館長王涵青教授指出，最高檢的出版品以淺顯易懂方式，讓讀者理解法律判決背後的複雜考量，同時啟發人生思考。

最高檢察署表示，參展時設計了互動活動，包括「法袍體驗」及限量文創商品展示，如「神探阿紫公仔」、「法律童話物語小王子公仔」，吸引不同年齡層的參觀者參與。

最高檢表示，書展中檢察官化身說書人，透過微電影、有獎徵答及摸彩活動帶領民眾深入了解法律知識，為回饋支持者，書展期間推出限量滿額贈禮活動，凡於展位購買書籍滿一定金額，即可獲贈精美文創商品，如「神探阿紫公仔」、「小王子公仔」及「台灣之鷹木質紀念牌」。

最高檢說，此次參展在以謙卑之心學習，讓司法工作更貼近民眾生活，書展最後兩日（2月7日、8日）誠摯邀請國人親臨A1112展位感受司法的文創與美學。