高鐵部分站點離市區很遠 台鐵董座鄭光遠：「到站即到家」是優勢

台鐵調漲票價後，運量卻不減反增、營收也增加，台鐵公司董事長鄭光遠指出，因應與高鐵競合關係策略，規畫中南部跳蛙式直達車，如台中至高雄列車，中間只停彰化、嘉義、台南，強調車站都在市區是台鐵優勢，「到站即到家」，取得旅客信心，不僅要找回原來的台鐵旅客，甚至讓民眾放棄公路、自行開車，轉乘也選擇從高鐵轉台鐵。

鄭光遠表示，台鐵票價平均調漲26.8%，理應漲價後運量應減少，但台鐵運量不減反增，且營收也增加，主要是票價策略調整採遞遠遞減，通勤漲幅較高，搭乘里程5公里以內漲幅50%，50公里到200公里漲得少。

從與高鐵競合關係來看，鄭光遠說，台鐵在中短程疏運上很有力，短程增加30至40％運量，主要是短途為通勤族的剛性需求，像是中壢、台中站都在市區，不需轉乘，通勤旅客非常多，且成長幅度很大。

鄭光遠表示，因應該策略，台鐵將強化中程運輸，像是台北至台中的跳躍式直達車，停桃園後，直接到豐原、台中，節省不必要停留時間。原本台北至台中直達車僅周六、周日開行，現在每天有4班，過年期間加開至6班，過年後將變常態性開行，北中直達車視旅客需求變多，營收也會增加。

鄭光遠進一步指出，台鐵也規畫中南部跳蛙式直達車，像是台中、彰化到嘉義、台南、高雄。

他舉例，高鐵嘉義站、台南站離市區很遠，新左營也未在市區，但台鐵車站可直接到市區，因應旅客需求，加上TPASS通勤月票效應，將善用台鐵資源、運具分工和旅客特性，台鐵車站都在市區創造優勢，可吸引更多旅客放棄公路及開車改搭台鐵，甚至短程旅客也會從高鐵轉乘搭台鐵。

鄭光遠表示，高鐵主要是中長程運輸，台鐵是中短程運輸，轉乘部分需做好運具分工、路線安排、車種分配，轉乘安排等，而台鐵新服務就是要從車隊配置、車站服務等列車服務，讓旅客感受到台鐵服務的溫度。

鄭光遠說，讓旅客感受到台鐵的用心並取得其對台鐵信心，藉此不僅要找回台鐵原先的旅客，還要創造更多旅客，台鐵車站多在市區，「到站即到家」，這就是台鐵的優勢，應該發揮優勢，以增加更多旅客。