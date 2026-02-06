未通報H5N1還棄置百隻斃死鵝 雲林縣府開罰並撲殺1626隻

快訊

中央社／ 雲林縣6日電

雲林縣動植物防疫所4日獲報，有人在口湖鄉棄置死鵝316隻，追查來源場在四湖鄉，今天確診H5N1，撲殺1626隻，由於飼主未主動通報，縣府將依法開罰，並將飼主依廢棄物清理法函送法辦。

雲林縣動植物防疫所今天表示，4日獲報在口湖鄉某魚塭旁遭人隨意棄置斃死肉鵝316隻，追查其來源場位於四湖鄉，今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，執行撲殺7週齡肉鵝1626隻，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。

防疫人員訪查，該場從今年1月底出現鵝隻異常死亡，並有出現扭頸、紅腳等症狀。

雲林縣動植物防疫所已針對口湖鄉棄置地點和案場周邊加強公共區域消毒，同時進行兩處半徑1公里共36禽場採樣訪視，控制疫情傳播風險。

由於斃死鵝被棄置在魚塭，防疫所已對漁塭進行移動管制、採檢，報告結果近日將出爐，倘若陰性即可解封。

雲林縣長張麗善強調，該案場隨意棄置，且未主動通報疫情，縣府將依動物傳染病防治條例規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處最高新台幣100萬元以下罰鍰；另死亡禽隻未依規定送化製處理，也將依畜牧法裁罰，且依廢棄物清理法函送法辦。

雲林縣動植物防疫所長廖培志提醒，養禽業者持續落實禽場防鳥設施及門禁管制，人員、車輛與器具（含蛋箱與禽籠）進入禽場，務必完成清潔消毒，並提高警覺，每日自主觀察禽隻健康狀況，倘發現異常，應立即通報（通報專線：0932-690674），以防範病毒散播風險，避免造成產業重大的經濟損失。

口湖鄉 雲林 禽流感
