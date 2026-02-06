從絕望到重生…巴紐女子遠渡重洋成功抗癌 感謝台灣與彰基

罹患甲狀腺癌的巴布亞紐幾內亞30歲女子娜莉（化名），1年多前遠渡重洋飛了12小時，尋求世界知名的頭頸癌專家、彰化基督教醫院總院長陳穆寬的治療，花了不到1小時就完成手術。近日她再回到台灣追蹤，癌症已徹底消失，她感動地說，「謝謝台灣，謝謝彰基。」

彰基指出，來自巴紐（PNG）的娜莉，2024年被診斷出甲狀腺癌併頸部轉移，儘管在巴紐完成了手術，但因癌症嚴重，慕名彰化基督教醫院總院長陳穆寬是治療頭頸癌的權威，經外交部駐巴紐辦事處在簽證申請與各方面的協調下，順利跨越半個地球飛來台灣求治。

彰基表示，當時在總院長陳穆寬的門診中，彰基智慧精準甲狀腺癌中心主任謝明妤藉由超音波影像找出復發的頸部癌症，隨後透過正子攝影確定執行頸部淋巴擴清根治手術，徹底清除所有的癌細胞。

謝明妤指出，由於娜莉是二次手術，面對組織沾黏與解剖構造改變，手術難度極高，但是總院長陳穆寬教授頭頸癌專家,，從醫近30年來，手術已經超過6萬例。頭頸癌的困難手術也超過1萬例。由他領導的甲狀腺癌治療團隊有幾十個醫師，陣容非常強大且專業，不到1小時完成了手術，徹底為她清除所有殘存或復發的癌症。

娜莉在手術1年後，再度回到台灣追蹤，她說，罹癌時，經過了無數次的傷心、絕望與哭泣，經過彰基手術後，經過追蹤，癌症已經徹底消失，令她感到無比快樂。」她更特別感謝台灣人民的友善與親切，「謝謝台灣，謝謝彰基。」