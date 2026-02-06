快訊

台灣人上廁所這習慣要改 彭啓明：推動的負面聲浪大但會挺住

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府推動「公廁2.0」，今天舉行大安森林公園之友基金會董事長林敏雄與日本建築師坂茂的建築設計事務所簽署MOU，環境部部長彭啓明也出席致詞，談及中央也會致力推動改變如廁文化。記者林伯東／攝影
台北市政府推動「公廁2.0」，今天舉行大安森林公園之友基金會董事長林敏雄與日本建築師坂茂的建築設計事務所簽署MOU，環境部部長彭啓明也出席致詞，談及中央也會致力推動改變如廁文化。記者林伯東／攝影

為翻轉如廁文化、帶動城市美學，大安森林公園之友基金會、日本建築師坂茂今簽署MOU，將操刀大安森林公園4號公廁的設計，注入環保美學，並邀請環境部長彭啓明出席、台北市長蔣萬安見證。彭啓明說，改變國人如廁文化是困難的，負面的聲浪大，但會完全挺住。

彭啓明指出，在台灣很少有人會向洗廁所的清潔工說聲感恩、謝謝，顯示尊重還不夠。另外，台灣的廁所文化也做得不夠，還是有髒、濕和各種味道；他覺得遠道而來的日本建築師坂茂很不簡單，這麼一位大建築師卻去設計廁所，而且他在東京設計的透明廁所，真的非常有特色。

他說，要改變國人如廁的觀念是困難的，例如說要蹲著、還是坐著？很多人說坐著很髒，可是蹲著更髒。很多人說衛生紙不能丟馬桶，要丟在垃圾桶怕堵塞管線，結果一進去廁所，「就會看到別人的剩下的東西」，而且還有味道和細菌。但這2年環境部要推動改變如廁文化的時候，負面的聲浪好大，但是我相信這是對的，「我們完全挺住」。

彭啓明表示，環境部在上個月做了一個大膽的嘗試，環境部前面的裝置藝術擺的是透明馬桶，就是大安森林公園之友基金會協助，有人說環境部是不是腦袋有問題？怎麼會有人裝飾藝術擺馬桶？但他就是要這樣用雞尾酒療法，來改變國人這個如廁的一個習慣，因為其中有一個透明的馬桶，按下去可看到沖水，就可以知道衛生紙是可以丟馬桶的，但是別的東西不能亂丟。

他說，如果每個人如廁時可以更乾淨一點點，對清潔工多一點掌聲鼓勵，這是最重要的，環境部很樂於跟大家一起合作，特別是大安森林公園之友基金會，未來會做得更多，讓台灣的如廁習慣，不管是硬體、軟體要一起進步，也需要大家一起配合支持，因為要改變，反彈的力道很大。

衛生紙可以直接丟馬桶沖水。報系資料照
衛生紙可以直接丟馬桶沖水。報系資料照

大安森林公園 馬桶 環境部
「周休三日」夢碎！勞動部：先落實周休二日、推工時彈性化

有民眾去年於公共政策網路參與平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，並連署達標成案，再掀周休三日熱議。勞動部今...

3醫師遭檢舉！台中榮總涉違法讓廠商執行手術 院長傅雲慶鞠躬道歉

台中榮總爆出醫師涉違法讓廠商執行手術，法院今天裁定，2名涉案醫師各以新台幣100萬元交保。院長傅雲慶今天鞠躬道歉，他並表...

放任醫材商動刀 中市衛生局開罰「中榮10萬元、2醫師停業1月」

台中榮總今公布，經證實台中榮總微創性神經外科科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科主任楊孟寅確有違法讓廠商進入禁區執行手術，今決議...

補充保費未繳罰3倍…憲法法庭判部分違憲 衛福部：2年內修法完成

全晟土木包工業負責人陳冠均2017年發薪給員工，屬全民健康保險法「非所屬投保單位給付之薪資所得」，應依規定計收補充保險費...

台鐵運量、營收創新高「便當年賺8億元」明年上半年啟動票價檢討

台鐵公司化滿2周年，除票價調漲，準點率、安全性等改善及優化感受不大，2025年準點率目標97.5％，但扣除不可抗力因素僅...

最高檢出版品國際書展參展 體驗司法文創美學

2026年「台北國際書展」2月3日至8日盛大舉行，最高檢察署首度參與展現司法文創與法律教育多元面向，截至昨天為止，現場銷...

