台灣人上廁所這習慣要改 彭啓明：推動的負面聲浪大但會挺住

為翻轉如廁文化、帶動城市美學，大安森林公園之友基金會、日本建築師坂茂今簽署MOU，將操刀大安森林公園4號公廁的設計，注入環保美學，並邀請環境部長彭啓明出席、台北市長蔣萬安見證。彭啓明說，改變國人如廁文化是困難的，負面的聲浪大，但會完全挺住。

彭啓明指出，在台灣很少有人會向洗廁所的清潔工說聲感恩、謝謝，顯示尊重還不夠。另外，台灣的廁所文化也做得不夠，還是有髒、濕和各種味道；他覺得遠道而來的日本建築師坂茂很不簡單，這麼一位大建築師卻去設計廁所，而且他在東京設計的透明廁所，真的非常有特色。

他說，要改變國人如廁的觀念是困難的，例如說要蹲著、還是坐著？很多人說坐著很髒，可是蹲著更髒。很多人說衛生紙不能丟馬桶，要丟在垃圾桶怕堵塞管線，結果一進去廁所，「就會看到別人的剩下的東西」，而且還有味道和細菌。但這2年環境部要推動改變如廁文化的時候，負面的聲浪好大，但是我相信這是對的，「我們完全挺住」。

彭啓明表示，環境部在上個月做了一個大膽的嘗試，環境部前面的裝置藝術擺的是透明馬桶，就是大安森林公園之友基金會協助，有人說環境部是不是腦袋有問題？怎麼會有人裝飾藝術擺馬桶？但他就是要這樣用雞尾酒療法，來改變國人這個如廁的一個習慣，因為其中有一個透明的馬桶，按下去可看到沖水，就可以知道衛生紙是可以丟馬桶的，但是別的東西不能亂丟。