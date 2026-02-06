「周休三日」夢碎！勞動部：先落實周休二日、推工時彈性化

有民眾去年於公共政策網路參與平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，並連署達標成案，再掀周休三日熱議。勞動部今回應，先前曾邀集提議者、勞雇團體、學者專家討論，各方代表認為若要全面推動周休三日，還需考量勞工收入、產業特性、人力調度等，建議現階段應先落實周休二日，並推動勞資協商實施工時彈性化。

台灣勞工長期深陷高工時壓力，有民眾去年10月捲土重來，在公共政策網路參與平台提案推動四日工作制，提案說明，雖短期可能造成中小企業反彈、產業產能下降、勞工工資下降等危機，但參照英國冰島日本等國實例，就長期來說，周休三日能讓產能不降反升，也有助提升勞工幸福感，保護勞工身心健康等正面影響，吸引5768人附議。

勞動部表示，對於周休三日議題，勞動部非常重視，並理解我國在超高齡社會與少子女化的趨勢下，勞動力結構改變及家庭照顧需求增加，社會各界對於工時彈性化議題或是對工作與生活平衡有更高的期待。

勞動部說，此議題涉及多重層面，必須從整體的政策框架進行討論，先前曾分別邀請提議者、全國性勞雇團體、學者專家及目的事業主管機關，透過溝通彼此瞭解各產業對現行工時運用方式的實務運作、服務需求及勞雇雙方面臨的挑戰。

勞動部轉述，與會團體代表多認同我國面臨超高齡社會及少子化趨勢，勞動力結構改變及勞工的家庭照顧需求增加，工時彈性化確為重要方向，但各方代表也表達若要全面推動周休三日，應考量勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作，建議現階段宜先落實週休二日，推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的工時彈性化措施。

勞動部強調，會將勞雇團體關心的「推動工時彈性，落實工作與生活平衡」列為重要政策之一，未來也會積極推動友善工時彈性化措施，並精進彈性工時制度運用與團體協商機制，加強法遵監督與勞動檢查，營造有利企業留才與保障員工權益的友善職場環境。