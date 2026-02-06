菲律賓TTE旅展登場 台灣館鐵道意象吸睛

快訊

中央社／ 馬尼拉6日專電

菲律賓2026年TTE國際旅展（PTAA Travel Tour Expo 2026）今天登場，台灣館以阿里山森林鐵道意象，搭配豐富互動與文化體驗，成為展場最受矚目的焦點之一。

這場旅展6日至8日在馬尼拉灣畔的SMX會議中心舉辦，吸引300多家菲律賓與國際旅遊業者參展，設置800多個攤位。菲律賓觀光部長佛拉斯科（ChristinaFrasco）親臨剪綵，並在致詞時特別提到，菲律賓最近向印度、台灣和中國遊客提供免簽優惠，歡迎更多國際遊客來訪。

交通部觀光署今年號召桃園市政府、休閒農場、旅行社、飯店及航空公司等30個單位共53人，由副署長黃勢芳率隊參展，展現台灣觀光實力與各項優惠方案。

台灣館以「台灣魅力・驚喜無限」（Taiwan-Wavesof Wonder）為主題，結合阿里山森林小火車布景與四季景點海報，邀請菲國民眾赴台探索。

黃勢芳受訪指出，鐵道文化是觀光署今年主推的新興遊程之一，台灣位於北緯23.5度，遊客可以在一日內體驗各種的不同氣候與植栽，這項特色對菲律賓旅客具有高度吸引力。

他也引述初步數據表示，今年1月菲律賓赴台旅客人次突破7萬，較去年同期成長50%，顯示市場反應熱烈，相信今年菲律賓赴台遊客人次將可繼續成長。

中華民國駐菲副代表李廷盛形容2025年為台菲觀光交流「豐收年」，菲律賓赴台旅客近63萬人次，較前一年成長超過30%，在東協國家中成長率居冠。

李廷盛期待透過TTE國際旅展的高曝光度，進一步拓展台菲教育、醫療及高科技學習旅遊等多元交流。

展覽期間，台灣館安排花式調酒秀、擊鼓與扯鈴表演，並提供仙草凍試飲，以及花磚、捏麵人與燈會小提燈手作體驗，讓菲律賓民眾透過味覺與手作活動，體驗台灣文化。

在台灣館詢問觀光資訊的一對菲律賓夫婦告訴中央社，他們已經去過台灣兩次，美味的食物與友善的人民讓他們難以忘懷，今年4月還會去第3次，「我們喜歡台灣，只要台灣政府繼續給菲律賓人免簽待遇，我們就會一直去。」

菲律賓民眾馬克（Mark）曾赴台旅遊一次，已規劃今年12月再度訪台，並將攜同妻子在台灣過耶誕節，順便慶祝結婚紀念日。

台灣代表團將於旅展結束後，接續在馬尼拉與克拉克舉辦B2B台灣觀光推廣會，邀請菲律賓旅遊業者與航空公司參與，深化產業對接。此外，2026台灣燈會將於3月在嘉義縣登場，觀光署推出高鐵乘車券買一送一等優惠，鼓勵菲律賓旅客延伸行程，體驗台灣節慶文化與夜間觀光魅力。

菲律賓 馬尼拉 旅展
