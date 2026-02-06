快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

澎湖醫療院所跨院合作 救回OHCA患者

中央社／ 澎湖縣6日電

衛福部澎湖醫院建構的「菊島守心鏈」跨院合作機制，最近從鬼門關前適時救回一名OHCA的黃姓男子，目前已恢復意識，生理功能恢復狀況良好。

澎湖醫院表示，最近大陸冷氣團接連來襲，氣溫驟降，澎湖一名69歲黃姓男子，在馬公菜市場採買時，突發性驟然倒下，消防局獲報趕抵現場，患者已OHCA（到院前心肺功能停止），立即施予急救及建立呼吸通道，並在送醫到院途中實行2次電擊，後續轉送至衛福部澎湖醫院救治。

澎湖醫院急診團隊搶救後，患者呈現ROSC（恢復生命徵象），但意識仍昏迷，執行電腦斷層檢查為急性心肌梗塞，影像顯示99%阻塞，所幸在奇美醫院心臟血管內科醫師黃沛頡、澎湖醫院心臟內科主治醫師陳嗣堯共同帶領心導管團隊，成功順利打通心臟冠狀動脈，分別於阻塞處完成支架置放，後續心臟恢復冠狀動脈血流，目前患者已順利恢復意識，並轉普通病房靜養，生理功能恢復狀況良好。

澎湖醫院表示，澎湖縣衛生局、消防局與醫院急診、心臟及胸腔重症專科團隊建構有「菊島守心鏈，急救一線牽」機制，共同運用跨團隊跨院合作模式，成功將心肌梗塞病患從鬼門關前搶救回來，守護澎湖民眾健康。

澎湖縣 團隊 患者
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

金門救護實力升級 「救命之星」表揚11名消防英雄

傳海馬斯及戰術飛彈前推澎湖、東引 陸軍：部署將強化「擊殺鏈」

澎湖縣長陳光復獲民進黨提名爭取連任 國民黨3月決定人選

民進黨提名澎湖陳光復、屏東周春米拚連任

相關新聞

「周休三日」夢碎！勞動部：先落實周休二日、推工時彈性化

有民眾去年於公共政策網路參與平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，並連署達標成案，再掀周休三日熱議。勞動部今...

3醫師遭檢舉！台中榮總涉違法讓廠商執行手術 院長傅雲慶鞠躬道歉

台中榮總爆出醫師涉違法讓廠商執行手術，法院今天裁定，2名涉案醫師各以新台幣100萬元交保。院長傅雲慶今天鞠躬道歉，他並表...

放任醫材商動刀 中市衛生局開罰「中榮10萬元、2醫師停業1月」

台中榮總今公布，經證實台中榮總微創性神經外科科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科主任楊孟寅確有違法讓廠商進入禁區執行手術，今決議...

補充保費未繳罰3倍…憲法法庭判部分違憲 衛福部：2年內修法完成

全晟土木包工業負責人陳冠均2017年發薪給員工，屬全民健康保險法「非所屬投保單位給付之薪資所得」，應依規定計收補充保險費...

台鐵運量、營收創新高「便當年賺8億元」明年上半年啟動票價檢討

台鐵公司化滿2周年，除票價調漲，準點率、安全性等改善及優化感受不大，2025年準點率目標97.5％，但扣除不可抗力因素僅...

最高檢出版品國際書展參展 體驗司法文創美學

2026年「台北國際書展」2月3日至8日盛大舉行，最高檢察署首度參與展現司法文創與法律教育多元面向，截至昨天為止，現場銷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。