放任醫材商動刀 中市衛生局開罰「中榮10萬元、2醫師停業1月」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總。圖／取自台中榮總網站
台中榮總。圖／取自台中榮總網站

台中榮總今公布，經證實台中榮總微創性神經外科科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科主任楊孟寅確有違法讓廠商進入禁區執行手術，今決議停止這2名醫師手術業務並移送考績會從重處分，院方對外致歉。台中市衛生局說明，衛生局採取「刑懲並進」原則，對醫院及醫師祭出行政處分，醫院督導不周裁處10萬元，涉案2名醫師停業一個月處分。

台中榮總說明，台中榮總神經外科一案，昨天院方看到新流出2023年拍攝比較完整的影片，證實楊孟寅及鄭文郁確有違法讓廠商進入禁區執行手術。今天上午八時院方召開臨時院部會議，決議停止二名醫師手術業務並移送考績會從重處分。醫院會妥善安排代理醫師，保障病人權益。

衛生局說明，經查台中榮總在醫療業務管理及督導醫師執行職務上確有疏失，衛生局採取「刑懲並進」原則，即刻對醫院及醫師祭出行政處分，包括對醫院督導不周裁處10萬元罰鍰，以及涉案的2名醫師處停業一個月處分，後續將再依刑事判決結果依法辦理，不排除加重懲處，維護民眾權益。

衛生局指出，雖然醫師個人涉及違反醫師法的刑事責任，依行政罰法刑先懲後原則，須待司法判決確定後才可裁處罰鍰，但因醫師涉案情節重大，嚴重影響病人安全，除醫院已要求涉案醫師停刀並移送考績會外，衛生局將進一步依醫師法第28-4條規定，處2名醫師停業一個月處分，期間禁止醫師進行任何看診及手術等醫療行為。

此外，針對醫院未盡管理督導之責，衛生局將依違反醫療法第57條規定裁罰醫院10萬元罰鍰，要求院方於期限內提出完整檢討報告及補救措施，並責成該院在司法調查期間，務必落實內部監控機制。衛生局也將持續依法稽查轄內醫療院所，以維護醫療品質及市民就醫安全為最高原則。

衛生局 醫師 台中榮總
