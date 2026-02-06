快訊

補充保費未繳罰3倍…憲法法庭判部分違憲 衛福部：2年內修法完成

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
未繳補充保費遭罰1至3倍，遭憲法法庭判部分違憲，要求衛福部2年內修法完成。本報資料照片
未繳補充保費遭罰1至3倍，遭憲法法庭判部分違憲，要求衛福部2年內修法完成。本報資料照片

全晟土木包工業負責人陳冠均2017年發薪給員工，屬全民健康保險法「非所屬投保單位給付之薪資所得」，應依規定計收補充保險費，陳未繳納，遭裁處3倍罰鍰，陳申請審議、提訴願和行政訴訟都遭駁，改聲請法規範憲法審查，憲法法庭今判健保法第85條部分違憲。衛福部回應，將依大法官判決於兩年內朝修法方向檢討。

陳冠均2017年分別給付黃姓、張姓、簡姓工人59萬5663元、63萬6226元及39萬1156元，依健保法第31條第1項規定應計收補充保險費，由扣費義務人（陳冠均）給薪時扣取，並於給付日次月底前向健保署繳納，但陳並未繳納。

健保署2019年查核時發現，隨即通知陳應繳3萬1千元（補充保險費費率為1.91%），而陳到了該年的9月15日，也就是過了寬限期仍未繳納，健保署依健保法第85條規定，裁處陳三倍罰鍰，需繳納9萬3千元。

陳聲稱，因採取每日給薪，未從薪資中先扣取補充保險費，如今他就算有意願先行墊繳，這3人也都已離職、不易追償，且不論情節輕重「一律罰3倍」不符比例原則。

憲法法庭認為，以應扣繳的補充保險費金額為計算罰鍰金額之唯一標準，並處以固定倍數罰鍰，可能造成個案處罰顯然過苛而有情輕法重之情形，不符責罰相當原則，因此要求主管機關於2年內改善。

社會保險司司長張鈺旋表示，大法官針對此案特別提及，依健保法第85條規定，扣繳的補充保費金額為計算罰鍰金額的唯一標準，而且是處固定倍數罰鍰，可能會造成個案處罰顯然過苛，這部分大法官有特別要求希望相關機關在判決公告日後2年內，要做相關檢討修正，社保司會依照大法官判決朝著修法方向來去做檢討。

張鈺旋說，大法官也在最後理由書特別提到，法院在個案的判斷上，就是法律還沒有修正之前，仍然應該要參酌個案的違規情節來裁處比較適當的罰鍰金額，不要受到健保法第85條固定1至3倍金額裁量限制，保有彈性空間。

張鈺旋說，社保司將依照本判決主文內容轉知給健保署，在個案違規的判斷上建立一個裁量基準，這是目前可以檢討的方向，也強調收取補充保費這件事，仍是維持穩定健保制度運作的重要基礎。

健保署 大法官 保險 衛福部 保費 憲法法庭
