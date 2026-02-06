台鐵運量、營收創新高「便當年賺8億元」明年上半年啟動票價檢討

台鐵公司化滿2周年，除票價調漲，準點率、安全性等改善及優化感受不大，2025年準點率目標97.5％，但扣除不可抗力因素僅97.02％；行車事故從2024年46件降至2025年42件，降幅31％，但調車事故頻傳，昨天有員工險遭擊頭夾死，去年甚至有調車人員遭撞不治；但運量、營收、附屬事業均創新高。

台鐵今召開新春記者會，台鐵公司董事長鄭光遠表示，去年可以說是台鐵公司化邁入成熟、關鍵的一年，面對社會期許的改革壓力，台鐵人秉持安全、準點、便捷三大核心目標，汗水轉化實績，台鐵轉型改革已見曙光。

根據台鐵報告，公司化首年虧損高達137.9億元，但因票價調漲、附屬事業營收創新高，再加上2024年政策虧損補貼，盡管受到地震風災有虧損，但2025年減虧43.6億，降幅31.67％，初步估算台鐵2025年虧損94.3億元。

去年6月23日台鐵票價調整方案實施後，平均每日客運量達66.51萬人次，票務收入較去年同期增加19.02%；全年客運收入較2024年增加33.13億元；TPASS通勤月票使用人數成長20.09%。

台鐵總經理馮輝昇表示，台鐵去年運量及營收雙雙創新高。運量表現上，2025年達到66.51萬人次，不但回到疫情前，也突破歷年新高；台鐵票價調整後，運量成長1.24%，TPASS通勤月票也帶來旅客成長，台鐵去年附屬事業營收53.33億元，也比2024年增加12.13%。

台鐵去年便當收入賺進8.76億元，比2024年成長9%，文創商品收入6886萬元，較2024年成長15%，便當及文創商品收入也均創下新高；另外，去年鐵道觀光人次和觀光列車營收也創新高，去年鐵道觀光營收高達1.34億元，成長21%，乘車人次24.97萬也成長35%。

馮輝昇指出，台鐵去年減虧43.6億元，主要是客運成長33.13億、貨運0.29億、租賃0.85億、餐旅服務0.82億、其他包含虧損補貼增加13億元，另外，用人支出費用減少19億。

馮輝昇預估，今年營收預計達459.13億元，依照國營台鐵公司設置條例，票價沒有合理調整前，政府會給予政策因素虧損補貼，因此今年會有2024年票價補貼挹注，在開源節流下，加上政府補貼，今年很高機率可達成現金流轉正，2026年整體收入約13億，按照預算編列將有盈餘17億元，但有折舊費用，去年折舊費用為12.79億元，這是汰舊換新一定會遇到的問題，只能嚴格控管金流。

至於如何邁向轉虧為盈，他說，將持續開源節流，讓本業和附業收入持續成長，仍預估2028年可轉虧為盈。

鄭光遠進一步說明，附屬事業仍是收入兩大支柱，一個是資產開發，另一個則是便當和夢工廠文創商品，未來1到2年會增加很多，其中資產開發收益2028年後會大幅增加，像是雙子星等，每年租金收入會增加10億以上。

另外，鄭光遠說，票價調漲後平均漲幅為26.8％，調整後運量本應減少，但卻不減反增，截至去年年底，增加運量1.26％、營收增加33.7％，經營策略採遞遠遞減，短程運輸票價雖增50％，但運量也增30至40％，主要是剛性需求，通勤族多會搭乘。

票價調整部分，馮輝昇說，法規規定，台鐵每兩年可以檢討一次票價，因此票價將依照立法院及運價公式規定，每2年會依照票價公式規定檢討，關鍵還是要檢視是否合理反映成本，涉及大環境和成本因素，台鐵預計明年上半年將啟動票價檢討，檢視是否會達到票價調漲提報門檻。