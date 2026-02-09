當浮世繪遇上印象派：跨越兩世紀的藝術共鳴《從江戶到巴黎：浮世繪與印象派的藝術映照》線上特展

圖／ARTOGO提供

在歷史的長河中，藝術並非孤立發展。《從江戶到巴黎：浮世繪與印象派的藝術映照》這場線上導覽，以近乎電影般的敘事節奏，帶領觀者沿著跨越兩百年的文化航線，重新理解浮世繪如何成為19世紀歐洲藝術革新的催化劑，邀你一同體驗一段深刻影響美學史的「相互凝視」。

圖／ARTOGO提供

跨越大海的藝術視覺語彙

浮世繪在江戶時代興起，是一種真正屬於市民階層的藝術，它以平面化構圖、鮮亮色塊以及變化多端的視角著稱，捕捉了江戶人生活中的情緒與節奏，19世紀，日本對外開放，這些木版畫隨商品、瓷器與紙箱填塞進巴黎，意外地震動了歐洲藝術界，從莫內、竇加到梵谷，都以不同方式在浮世繪中找到了全新的視覺語言。

這次隔著螢幕觀賞，也能感受那股跨文化、跨時代的美學衝擊，令人印象深刻。

圖／ARTOGO提供

浮世繪的視覺破格，成為印象派的靈感源

浮世繪最大的魅力，在於它從未迷信西方學院派所遵從的深度透視，平面化、俯視角、斜切構圖，以及戲劇性的留白，都為印象派提供了「重新觀看世界」的啟發。

在線上導覽的巴黎章節中，最吸引目光的是莫內1899年的《睡蓮和日本橋》，此作現藏於美國多座重要美術館，被視為莫內晚年代表性系列之一。畫面描繪吉維尼花園中的睡蓮池，日本橋拱於水面上方，橋的弧線與池中漂浮的睡蓮形成柔和平衡，莫內以細碎而富節奏的筆觸捕捉光線在水面與植被上的反射，使整幅畫呈現近乎冥想般的靜謐。

這件作品之所以特別，是因為它不僅象徵莫內對光與色的極致探索，也顯示他深受日本浮世繪影響後所發展出的東西融合美學，日本橋本身便是莫內參考日式庭園設計而建，畫面中對光影與瞬間氛圍的敏銳捕捉，更與浮世繪在構圖與情緒營造上的特質產生微妙呼應，讓人忍不住為此駐足一回。

擷取自 ARTOGO 線上體驗畫面。 圖／ARTOGO提供

梵谷的情感星空：與浮世繪展開的光影對話

進入巴黎場景時，導覽轉向另一個視覺世界，印象派畫家重新思考光如何落在人物與場景之上，而這種視覺自由與非對稱取景的敏感，正呼應了東方藝術的美學。作為展覽中的核心作品之一，梵谷的《星夜》（The Starry Night，1889）以其轉動的星空、奔騰的色彩與流動的筆觸讓人回味再三。這幅畫作於他住在法國南部聖雷米療養院期間，是後印象派最具代表性的經典，現藏於紐約現代藝術博物館。

畫中渦流狀的星空、明亮耀眼的星光與蜿蜒的線條，彷彿既是夜空的真實描繪，又是畫家情感的外化，營造出一種極具動勢且心靈飄渺的氛圍。這種用筆與色彩將瞬間情緒凝結的方式，與浮世繪對光影與情境的敏銳捕捉有著內在共鳴。

當《星夜》與日本木版畫並置時，那股視覺對話變得尤為鮮明。浮世繪著重於對日常生活瞬息的細膩觀察，而梵谷則透過動感的天空與深情的色彩賦予畫面一種內在的呼吸感。兩種美學方法在展覽中形成有趣的比較，呈現出印象派從東方視覺語彙中汲取靈感並轉化的文化影響。

擷取自 ARTOGO 線上體驗畫面。 圖／ARTOGO提供

跨文化的美學流動，是藝術史最動人的篇章

這場線上導覽最迷人之處，不只在於呈現藝術家如何彼此影響，更在於揭露文化交流如何推動新的視覺語彙誕生，江戶時代的庶民生活，竟能透過藝術跨海，影響到巴黎畫室裡那些試圖反抗學院規訓的年輕畫家。

浮世繪提供了一套新觀看法，像是不需透視、不需層次、不需完美，只需忠實記錄瞬間最真實的感受。印象派則以自己的語彙回應，例如：光影的流動、色彩的呼吸、情緒的溫度，都能成為畫面的主體。這次《從江戶到巴黎：浮世繪與印象派的藝術映照》，藉由跨越國界的藝術對話，讓觀賞者重新經歷這段文化輸入與反射，就能理解藝術史的重要轉折往往不是技法突破，而是運用不同視覺角度，品味出不同時空背景下的藝術大作，也正因如此，浮世繪與印象派的互文並不是回顧過去，也許是在提醒各位觀賞者，在觀看世界之前，先學會重新觀看反思自己。

圖／ARTOGO提供

● 購票連結｜https://artogoco.pse.is/8p6aqu

● 無限觀看｜購票後，365 天內不限次數無限觀看體驗

● 主辦單位｜ ARTOGO 、老派博粉的謬思藝享

● 贊助單位｜台北市文化局