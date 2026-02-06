漫遊大雪山賞櫻 山櫻花綻放迎賓客
大雪山國家森林遊樂區目前櫻花盛開，沿途花況亮眼，收費站山櫻花已綻放8成，遊客中心周邊花況約開2成，遊客在行車與漫步間都能感受枝頭花苞吐露春意。
農業部林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿指出，大雪山林道沿線花況亮眼，22公里至35公里收費站山櫻花已綻放約8成，粉紅花海沿途迎賓，43公里遊客中心周邊花況約開2成，枝頭花苞逐漸吐露春意，搭配森林綠意與清新山風，遊客可在行車與漫步間感受春日風景。
台中分署表示，現正是雲海季節，大雪山山嵐繚繞、雲瀑翻湧，48公里埡口觀景台與遊客中心3樓觀景台皆可遠眺雲海流動與晨昏天色交織的壯麗畫面，為春遊行程增添浪漫氛圍。
台中分署指出，2月7日、8日將在遊客中心邀請書法老師現場揮毫，為民眾書寫新春祝福。
