南投林保分署原生樹種生態造林 護魚池琴蛙棲地
南投林保分署今天在魚池琴蛙棲地上游山坡地，辦理台灣原生樹種生態造林活動，過程以低干擾方式，避免直接影響蛙類活動，盼透過原生樹種造林，落實森林保育與生態永續理念。
農業部林業及自然保育署南投分署今天在魚池鄉巒大事業區第22林班辦理生態造林暨護蛙（琴蛙）活動，南投分署表示，造林面積約0.49公頃，原遭違法種植檳榔，分署收回並以台灣原生喬木、灌木、多年生草本植物復育，包含台灣梭羅樹、桃實百日青、台灣紅豆樹、九芎、鵝掌蘗、羅氏鹽膚木、南投月桃、短柱山茶等。
南投分署透過新聞稿表示，台灣原生植物長期適應本地氣候與地形條件，根系具有固土、涵養水分及調節微氣候功能，對於流域環境穩定及水質維持扮演關鍵角色，透過原生樹種造林，不僅強化坡地水土保持，也有助維持溪流水文條件與周邊棲地品質。
南投分署表示，蛙類對環境變化相當敏感，棲息和繁殖環境與上游植被狀況、水質、遮蔭條件息息相關。今天造林地點選擇魚池琴蛙主要棲地上游山坡地，規劃與執行過程採低干擾方式，避免直接影響蛙類活動，並透過改善上游植被結構，間接提升下游棲地環境品質。
根據林保署資料，魚池琴蛙為珍貴稀有野生動物，2025年發表為新物種，目前僅分布南投縣魚池鄉；魚池琴蛙對棲地要求極嚴苛，需質地鬆軟土壤，讓魚池琴蛙可築成泥窩，又不能離水域太遠，目前在台灣只有魚池鄉蓮華池及鄰近地區較容易找到如此棲地。
