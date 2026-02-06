快訊

名下2億資產已轉移…百歲人瑞與68歲看護登記結婚 證婚人身分曝光

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

「豆腐媽媽」替身墜樓畫面曝光 金鐘視帝怒轟民視劇組：沒預算就不要跳

聽新聞
0:00 / 0:00

頭頸癌治療解鎖減輕經濟壓力 醫師哽咽：病人不必再賭第一步

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
頭頸癌治療解鎖減輕經濟壓力，倡議取消健保限制的高雄長庚醫院耳鼻喉科主治醫師羅盛典數度哽咽落淚，直言病人不必再賭第一步。記者郭韋綺／攝影
頭頸癌治療解鎖減輕經濟壓力，倡議取消健保限制的高雄長庚醫院耳鼻喉科主治醫師羅盛典數度哽咽落淚，直言病人不必再賭第一步。記者郭韋綺／攝影

「免疫治療效果不好，換標靶就得全額自費」一名頭頸癌患者在免疫治療無效後，為了改用標靶藥物，全家人只能四處籌錢，每個月負擔十多萬元醫藥費，只因孩子才3歲，家人希望他能多陪孩子一段時間，高雄長庚醫院耳鼻喉科主治醫師羅盛典在接受聯合報專訪哽咽地說，很多時候，制度逼著病人用人生在賭下一步，「講到這裡，我真的很難不難過」。

羅盛典說，頭頸癌病人多半是家庭主要經濟來源，一旦罹癌收入中斷、治療費用又高，往往陷入進退兩難，更殘酷是選錯藥物，少了健保支撐，後續治療可能因為費用問題被迫終止。

這樣的衝擊也延伸到下一代，羅盛典說，曾看到一名大學生，因父母正在治療癌症，家計中斷，被迫輟學，同時兼好幾份工作，撐起一家人的開銷，他感嘆，癌症影響的從來不只是一個病人，而是一整個家庭。

他提到一名早期舌癌病人，明知盡早治療預後最好，卻因剛找到工作、需要撐家計，要求延後兩三個月再治療，等再回來評估，病情已明顯進展，治療也變得更為複雜，這類為了生計拖延醫療情況，在臨床並不少見。

除了經濟壓力，頭頸癌治療還常伴隨顏面外觀與吞嚥、說話功能受損，讓不少病人對治療本身就充滿恐懼，羅盛典提到，曾有不到50歲的病人，因腫瘤範圍大，手術後外觀與功能影響明顯，治療的決定對病人與家屬都是艱難的心理關卡，很多人不是不想治療，是不敢想治療之後的生活。

這次健保鬆綁免疫與標靶二擇一限制，並取消標靶用藥18周上限，對頭頸癌病人特別有感，羅盛典說，頭頸癌本來可用藥物選項就不多，過去制度限縮，等於把風險全丟給病人承擔，現在至少讓治療可以依療效調整，不必再因選錯第一步就走到無路可退的境地。

頭頸癌治療解鎖減輕經濟壓力，倡議取消健保限制的高雄長庚醫院耳鼻喉科主治醫師羅盛典數度哽咽落淚，直言病人不必再賭第一步。記者郭韋綺／攝影
頭頸癌治療解鎖減輕經濟壓力，倡議取消健保限制的高雄長庚醫院耳鼻喉科主治醫師羅盛典數度哽咽落淚，直言病人不必再賭第一步。記者郭韋綺／攝影

病人 標靶 家人
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

3.1萬變9.3萬！違健保法扣費義務遭裁3倍罰鍰 憲法法庭判部分違憲

跨出重要一步！頭頸癌治療用藥限制鬆綁 免疫、標靶不再二擇一

專家教你保／女性保險規劃 掌握三原則

6000名流浪運動教練 擠不進學校窄門

相關新聞

台鐵運量、營收創新高「便當年賺8億元」明年上半年啟動票價檢討

台鐵公司化滿2周年，除票價調漲，準點率、安全性等改善及優化感受不大，2025年準點率目標97.5％，但扣除不可抗力因素僅...

台鐵準點率97.02％ 民眾無感 上半年將推動車站準點率監控

台鐵公司化滿2周年，但準點率仍為人詬病，原訂2025年準點率目標為97.5％，但扣除不可抗力因素僅97.02％。台鐵坦言...

農曆春節剩一周 全台血量皆偏低其中O型血台北、台中嚴重急缺

農曆春節將近，加上近期氣溫變化大、天候不穩定，感冒及身體不適的民眾較多，明顯導致捐血人數下降，各醫院用血卻明顯增加，導致...

茄紅素是身體防護罩！為何吃番茄仍偏低？醫點破關鍵：吃法錯了

不少人以為只要有吃番茄，就能補充到茄紅素，但實際情況卻未必如此。臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」近日分享門診觀察指出，許多民眾抽血檢查時，茄紅素數值偏低的情況相當常見，而問題往往不在「有沒有吃」，而是「吃得夠不夠、吃得對不對、吸收行不行」。

頭頸癌治療解鎖減輕經濟壓力 醫師哽咽：病人不必再賭第一步

「免疫治療效果不好，換標靶就得全額自費」一名頭頸癌患者在免疫治療無效後，為了改用標靶藥物，全家人只能四處籌錢，每個月負擔...

台灣寶可夢中心開賣21款新品！百變怪周邊大集合 膽小皮卡丘書擋太Q了

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）又有新品迎接新年囉！明日周六（2月7日）開賣2大類商品共21款，包含「Pokémon Natures」及原創卡牌周邊商品，包含百變怪系列的碟子和托特包、皮卡丘的小置物盤、卡牌收納盒等，讓網友直呼「百變怪瘋掉可愛」、「買了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。