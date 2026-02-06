頭頸癌治療解鎖減輕經濟壓力 醫師哽咽：病人不必再賭第一步

「免疫治療效果不好，換標靶就得全額自費」一名頭頸癌患者在免疫治療無效後，為了改用標靶藥物，全家人只能四處籌錢，每個月負擔十多萬元醫藥費，只因孩子才3歲，家人希望他能多陪孩子一段時間，高雄長庚醫院耳鼻喉科主治醫師羅盛典在接受聯合報專訪哽咽地說，很多時候，制度逼著病人用人生在賭下一步，「講到這裡，我真的很難不難過」。

羅盛典說，頭頸癌病人多半是家庭主要經濟來源，一旦罹癌收入中斷、治療費用又高，往往陷入進退兩難，更殘酷是選錯藥物，少了健保支撐，後續治療可能因為費用問題被迫終止。

這樣的衝擊也延伸到下一代，羅盛典說，曾看到一名大學生，因父母正在治療癌症，家計中斷，被迫輟學，同時兼好幾份工作，撐起一家人的開銷，他感嘆，癌症影響的從來不只是一個病人，而是一整個家庭。

他提到一名早期舌癌病人，明知盡早治療預後最好，卻因剛找到工作、需要撐家計，要求延後兩三個月再治療，等再回來評估，病情已明顯進展，治療也變得更為複雜，這類為了生計拖延醫療情況，在臨床並不少見。

除了經濟壓力，頭頸癌治療還常伴隨顏面外觀與吞嚥、說話功能受損，讓不少病人對治療本身就充滿恐懼，羅盛典提到，曾有不到50歲的病人，因腫瘤範圍大，手術後外觀與功能影響明顯，治療的決定對病人與家屬都是艱難的心理關卡，很多人不是不想治療，是不敢想治療之後的生活。