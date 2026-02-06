長庚研究：冠狀動脈支架後再繞道手術 死亡風險升

冠狀動脈支架置放和冠狀動脈繞道手術皆是心臟疾病常見治療方式。林口長庚醫院團隊研究發現，曾放置冠狀動脈支架患者，日後再接受繞道手術，術後30天死亡風險顯著上升。

這項研究已發表於胸腔心臟血管外科領域期刊「胸腔心臟血管外科雜誌」（The Journal of Thoracic andCardiovascular Surgery），團隊呼籲將這項結果納入臨床治療指引，幫助病人及醫師在關鍵時刻做出最合適的治療選擇，達到最佳的長期效果。

心臟疾病高居台灣十大死因第2位，每年奪走2.3萬條性命。林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯今天透過新聞稿指出，研究團隊利用台灣全民健保資料庫，研究常見心臟疾病治療方式預後表現，回溯分析逾3.2萬名接受多條血管冠狀動脈繞道手術的病人，其中約3000人曾於術前接受支架置放。

結果顯示，曾放置支架者，在繞道手術後30天內死亡率為7.2%，明顯高於未放置支架者的5.0%；在長達13年追蹤中，曾放置支架者再次接受支架放置或手術的風險也顯著增加。

研究也發現，支架放置的次數與數量愈多，日後再次血管重建的風險愈高；曾接受兩次及兩次以上支架放置手術，或體內已有2支以上支架者，風險更為明顯。

陳紹緯強調，這項研究凸顯對於冠狀動脈疾病患者，每次治療策略的選擇都可能影響長期預後。醫療團隊應透過醫病共享決策與跨專科討論，針對每名病人量身打造、審慎評估最適當的治療策略及長期追蹤的必要性。

林口長庚胸腔及心臟血管外科助理教授鄭羽廷補充，大型臨床試驗顯示，嚴重的左主冠狀動脈狹窄或多條冠狀動脈阻塞、病變複雜度高、合併糖尿病或左心室功能不佳的病人，繞道手術仍能提供較佳的長期存活率與預後，因此初始治療策略的選擇尤為關鍵。

桃園長庚醫院副院長葉集孝表示，這項研究為臨床提供重要的實證基礎，未來也可在合適病人中搭配微創或達文西機器手臂輔助手術。期望長庚研究成果能納入臨床治療指引，推展至全國，幫助冠狀動脈疾病病人獲得最適合的治療方式，達到最佳的長期效果。