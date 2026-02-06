北捷信義線東延段2月7日起運轉測試1周 列車班表微調

快訊

中央社／ 台北6日電
台北市捷運工程局6日表示，信義線東延段7日起以通車後營運時間及班距實際運轉測試一周，期間淡水信義線列車將改由廣慈/奉天宮站發車，時刻表將微調，提醒旅客留意。圖／中央社（台北市捷運局提供）
台北市捷運工程局6日表示，信義線東延段7日起以通車後營運時間及班距實際運轉測試一周，期間淡水信義線列車將改由廣慈/奉天宮站發車，時刻表將微調，提醒旅客留意。圖／中央社（台北市捷運局提供）

北捷運信義線東延段邁入通車倒數階段，捷運局表示，明天起將以通車後營運時間及班距實際運轉測試1周，列車每班次都會進入廣慈/奉天宮站，時刻表會有所微調，請旅客留意。

台北捷運信義線東延段接續象山站尾軌，向東沿信義路六段延伸至廣慈博愛園區，增設終點站廣慈/奉天宮站，全長約1.4公里，在民國105年10月開工。

台北市捷運工程局今天發布新聞稿表示，克服複雜地質條件及多項高難度地下施工挑戰後，信義線東延段將從明天起依交通部核定的測試標準，啟動連續7天的系統穩定性測試，以通車後營運時間及班距實際運轉，全面檢驗系統可用度是否達99%以上。

捷運局說明，若系統穩定性測試達標，將接著完成工程收尾、與營運單位確認營運前整備作業、依程序辦理初勘及提報交通部履勘，目標今年第1季通車。

捷運局表示，由於此段工程是既有營運路線的延伸，系統穩定性測試期間，淡水信義線列車將改由廣慈/奉天宮站發車，既有營運班表會進行微幅調整，請乘客仍於象山站上下車，並留意台北捷運公司公告的最新時刻資訊，及早規劃行程。

