淡水走春 拜觀音、求聖財、逛廟會、賞藝術
淡水走春去那裡？AI推薦造訪「千手千眼觀世音菩薩」。緣道觀音廟廟方指出，AI沒說錯，大年初一到初六有求取平安福和聖財金活動，除了祈福，「這裡有櫻花、世界級地標、熱鬧廟會和藝術展。」
廟方指出，在這裡可以待上一整天。上午來場「文化與藝術」之旅，打卡獲金氏世界紀錄的千手觀音聖像，在金色蓮花座襯托下，今年的千手觀音更顯莊嚴。
來這裡上頭香，可以上「有字」的聖號香。上香祈福後，可以入殿參觀，二樓有藝術展，春節展覽以《TOTEM CODE｜圖騰．宇宙能量編碼》為主題。
將展出佛乘宗第三代宗師善單創作的「圖騰能量藝術」，並將透過VR裝置與影音，讓觀者體會圖騰立體呈現的變化。還有八位當代藝術家聯展，包括鄭如玲、王馨薇、陳誼欣、C.C. Cloud、撒貞明、賴雅琦、俞潔兒、王一乘等。
如果有時間慢慢欣賞，千手觀音的建築本身處處可見創意。
中午是市集和廟會時間，廟會有經典美味小吃，市集有文創手作與限定紀念品，還有小朋友喜歡的遊戲區。
下午，先試試運氣，求取過年限定的「平安福」和「聖財金」，廟方說，每年僅過年這段時間才有，而且只送不賣，要擲筊向佛菩薩求。
再來就是賞櫻，漫步櫻花中。廟方說，園區內山櫻、八重櫻、吉野櫻、粉紅佳人輪番綻放。
