跨出重要一步！頭頸癌治療用藥限制鬆綁 免疫、標靶不再二擇一

頭頸癌治療長年面臨「選錯就得自費」殘酷現實，如今終於迎來轉折，健保2月1日起鬆綁相關給付限制，免疫治療與標靶治療不再互斥，且標靶用藥18周上限取消，只要評估仍有效即可持續使用、由健保給付，減輕癌友沉重經濟負擔，也為癌症治療平權跨出重要一步。

奔走倡議取消限制的高雄長庚醫院耳鼻喉科主治醫師羅盛典指出，過去制度下，頭頸癌病人必須在免疫與標靶之間先選一個，但臨床上沒人能百分百確定哪種一定有效，一旦選錯，想換藥就得自費，每月動輒15萬到20萬元，對多數病人而言幾乎難以承受，等於是用經濟能力在賭治療效果。

羅盛典表示，頭頸癌患者多落在40到60歲，往往是家庭經濟支柱，一旦罹癌，不僅收入中斷，治療費用更成為沉重負擔，不少人因此被迫放棄後續治療。

標靶藥物即便對病人有效，健保仍規定只能使用18周用完就必須停藥，也常讓病人陷入明明有效卻被迫中斷的困境，此次同步取消周數上限，改為以療效評估是否續用，臨床界普遍認為更符合實際需求。

身兼癌症希望基金會副董事長羅盛典也提到，去年基金會獲獎進入總統府時，曾當面向賴清德總統反映頭頸癌用藥受限的困境，頭頸癌藥物選項本就不多，病人又多為經濟與聲量弱勢的癌別，更不該再被制度限縮綁住手腳，希望能正視免疫與標靶二擇一及用藥周數設限的問題，讓治療回到以病人實際需求與專業判斷為核心。

「很高興總統聽進去了」羅盛典說，這次制度調整後，醫師可依病人狀況先選擇最合適治療方式，若效果不理想，仍可轉換另一種治療，且都在健保給付範圍內，治療終於回到醫療專業判斷，而不是財力比拚。

羅形容，這次解鎖是讓聲量較小、資源較少的癌症別，也能被制度真正看見，頭頸癌在台灣並非罕見，發生率長期名列前段，但因病人多為勞動階層，又常伴隨顏面與功能障礙，往往更難為自己發聲。