跨出重要一步！頭頸癌治療用藥限制鬆綁 免疫、標靶不再二擇一

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄長庚醫院耳鼻喉科教授級主治醫師羅盛典近年倡議癌症治療平權。記者郭韋綺／攝影
高雄長庚醫院耳鼻喉科教授級主治醫師羅盛典近年倡議癌症治療平權。記者郭韋綺／攝影

頭頸癌治療長年面臨「選錯就得自費」殘酷現實，如今終於迎來轉折，健保2月1日起鬆綁相關給付限制，免疫治療與標靶治療不再互斥，且標靶用藥18周上限取消，只要評估仍有效即可持續使用、由健保給付，減輕癌友沉重經濟負擔，也為癌症治療平權跨出重要一步。

奔走倡議取消限制的高雄長庚醫院耳鼻喉科主治醫師羅盛典指出，過去制度下，頭頸癌病人必須在免疫與標靶之間先選一個，但臨床上沒人能百分百確定哪種一定有效，一旦選錯，想換藥就得自費，每月動輒15萬到20萬元，對多數病人而言幾乎難以承受，等於是用經濟能力在賭治療效果。

羅盛典表示，頭頸癌患者多落在40到60歲，往往是家庭經濟支柱，一旦罹癌，不僅收入中斷，治療費用更成為沉重負擔，不少人因此被迫放棄後續治療。

標靶藥物即便對病人有效，健保仍規定只能使用18周用完就必須停藥，也常讓病人陷入明明有效卻被迫中斷的困境，此次同步取消周數上限，改為以療效評估是否續用，臨床界普遍認為更符合實際需求。

身兼癌症希望基金會副董事長羅盛典也提到，去年基金會獲獎進入總統府時，曾當面向賴清德總統反映頭頸癌用藥受限的困境，頭頸癌藥物選項本就不多，病人又多為經濟與聲量弱勢的癌別，更不該再被制度限縮綁住手腳，希望能正視免疫與標靶二擇一及用藥周數設限的問題，讓治療回到以病人實際需求與專業判斷為核心。

「很高興總統聽進去了」羅盛典說，這次制度調整後，醫師可依病人狀況先選擇最合適治療方式，若效果不理想，仍可轉換另一種治療，且都在健保給付範圍內，治療終於回到醫療專業判斷，而不是財力比拚。

羅形容，這次解鎖是讓聲量較小、資源較少的癌症別，也能被制度真正看見，頭頸癌在台灣並非罕見，發生率長期名列前段，但因病人多為勞動階層，又常伴隨顏面與功能障礙，往往更難為自己發聲。

高雄長庚醫院耳鼻喉科主治醫師羅盛典談到頭頸癌治療用藥限制解鎖，情緒激動數度落淚，欣慰癌症治療平權又跨出一步。記者郭韋綺／攝影
高雄長庚醫院耳鼻喉科主治醫師羅盛典談到頭頸癌治療用藥限制解鎖，情緒激動數度落淚，欣慰癌症治療平權又跨出一步。記者郭韋綺／攝影

病人 標靶 健保 罹癌
