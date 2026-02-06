台鐵準點率97.02％ 民眾無感 上半年將推動車站準點率監控

台鐵公司化滿2周年，但準點率仍為人詬病，原訂2025年準點率目標為97.5％，但扣除不可抗力因素僅97.02％。台鐵坦言，現行準點率是平均起始站到點時間，與民眾感受不符，為此將進行各站準點率管控，預計最快今年上半年上線運作，未達標者恐影響考成。

台鐵公司總經理馮暉昇說明，準點率受到外物入侵、死傷事故等因素影響，另外，電車線設備也是影響原因之一。

去年發生2起電車線損壞情況，包含12月6日桃園至中壢段（含內壢站）西正線失去電力，導致台鐵改採單線雙向運轉，造成113班列車延誤；12月24日平安夜當天，彰化路段一列自強號疑似因集電弓扯斷電車線，導致電力設備受損掉落，導致南北交通大中斷。

馮暉昇表示，上述2起故導致去年最後一季準點率下滑。由於時刻調整、新車投入、安全防護設施，以及導入偵測設備，扣除天災等不可抗力因素，2025年準點率為97.02％，與英鐵準點率84.8%、德鐵89.5%、瑞鐵94.1％相比，台鐵準點率均較高，但仍距離目標準點率有差距，會持續努力，另統計今年1月準點率為98.3％。

為加強準點率，馮暉昇指出，今年將針對「各站點」準點率進行管控。每個車站的列車延誤民眾感受最深刻，現行準點率是平均起始站到點時間，與民眾感受有落差，因此成立「誤點改善小組」。

馮暉昇說，針對整體旅次準點率控管、各車站誤點情形進行控管，讓站長注意列車出發號誌的開啟、進站、列車上作業，能在一定時間內完成，這部分會成為車長檢視作業績效考成的環節，未達標車站工作考成會有影響，反之準點率較高的車站會搭配激勵制度，會有獎勵。

馮暉昇表示，目前已有各站準點率的統計資料，後續還要建置、完善機制，順利的話，盼今年上半年上線運作。

董事長鄭光遠說，一個制度推行還要先建立機制，讓各車站了解旅客列車延誤是重要的工作要項，並進行管控，讓車長及服務人員了解並進行。目前有統計資料，但機制還在建置中，這也是目前要補強的，現在就是要從結構性、組織上進行調整，調整會牽涉到SOP。