桃療喜迎新掌門！院長廖定烈履新溫暖守護心靈 開啟精神醫療新篇章

聯合報／ 記者陳恩惠陳俊智／桃園即時報導
衛福部桃園療養院新任院長廖定烈（左）今走馬上任，副院長李俊宏代表桃療團隊獻花祝賀。圖／衛福部桃園療養院提供
衛福部桃園療養院新任院長廖定烈（左）今走馬上任，副院長李俊宏代表桃療團隊獻花祝賀。圖／衛福部桃園療養院提供

衛福部桃園療養院今天喜氣洋洋，新任院長廖定烈由前東家八里療養院院長李新民陪同走馬上任，廖具備台大公衛博士專業、深耕成癮精神醫學，以「專業與關懷」帶領桃療團隊守護民眾心靈，他強調，未來將推動韌性醫療，讓溫馨服務點亮每位病友的康復之路。

廖定烈長年投入精神醫療領域，專精一般精神醫學與成癮精神醫學，並取得台灣大學公共衛生博士學位，一路走來，從第一線臨床照護到學術研究與公共衛生實務，他始終以病人為中心，推動精進醫療品質、病人安全與跨專業整合照護，默默為制度扎根，也為無數家庭帶來希望，深獲各界肯定。

桃園療養院作為國內重要的精神醫療專科醫院，肩負急、慢性精神疾病治療、社區精神醫療推動與心理健康促進等多重使命，廖定烈表示，未來將以「專業、關懷、韌性、永續」為核心，持續提升醫療照護品質，守護病人尊嚴與隱私，並深化跨團隊合作與社區連結，讓精神醫療不只停留在醫院，更走進生活、走近人心。

桃療團隊展望未來，在院長廖定烈的領航下，將一步一腳印打造更友善、更安心、也更具韌性的醫療環境，與社會各界攜手，成為民眾身心健康最溫暖而堅實的後盾，開啟精神醫療永續發展的新篇章。

在喜迎新院長的同時，桃療大家庭也流淌著濃濃的感激之情，帶領桃療走過精彩6年的前院長邱献章，雖然已於今年元月間榮退，但他對病友的牽掛未曾放下，目前仍持續在院內看診，將豐富的經驗與慈悲的精神繼續傳承。

原擔任衛福部八里療養院副院長的廖定烈（右），今天在前東家八里療養院院長李新民陪同下，赴桃園療養院履新。圖／衛福部桃園療養院提供
原擔任衛福部八里療養院副院長的廖定烈（右），今天在前東家八里療養院院長李新民陪同下，赴桃園療養院履新。圖／衛福部桃園療養院提供
桃園療養院一級主管齊聚，歡迎新任院長廖定烈到任。圖／衛福部桃園療養院提供
桃園療養院一級主管齊聚，歡迎新任院長廖定烈到任。圖／衛福部桃園療養院提供

