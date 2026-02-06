農曆春節剩一周 全台血量皆偏低其中O型血台北、台中嚴重急缺

農曆春節將近，加上近期氣溫變化大、天候不穩定，感冒及身體不適的民眾較多，明顯導致捐血人數下降，各醫院用血卻明顯增加，導致血液庫存持續下滑。根據財團法人台灣血液基金會統計，全台各個血型庫存量皆偏低，其中又以O型4.3天為急缺，呼籲民眾踴躍捐血。

受天氣不穩影響，全台血液庫存量陷入低迷，每逢過年前後，由於天氣寒冷導致心血管疾病等用血病患增加，加上民眾出遊出門捐血意願降低。台北捐血中心每日血液安全庫存量須維持10天，截至今日為止，全血平均庫存量僅4天，血液庫存急缺，迫切需要大家踴躍捐血救助病患。

每日血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。血基會說，今年捐血月自1月15日啟動以來，各型血液募集進度大幅落後，Ｏ型血液最為不足頻亮紅燈，A型與B型血液也持續呈現黃燈，截至2月1日，全台血液庫存量距離目標安全儲備量仍有11萬袋的龐大缺口，若未能於年節前補足，春節期間的急診救治與常態性醫療用血將面臨中斷風險。

台北中心說，目前各血型庫存天數如下，A型4.6天、B型4天、O型3.3天、AB型6.4天，供應非常吃緊，若庫存持續偏低，恐影響大台北地區各醫療院所病患之日常及緊急所需用血。

新竹中心統計，A型5.8天、B型9天、O型6.5天、AB型8.4天；台中中心統計A型4.4天、B型5.2天、O型3.7天、AB型5.1天；高雄中心統計A型7.1天、B型6.5天、O型4.8天、AB型6.9天。其中又以台北B型、O型及台中O型低於4天急缺最為不足。

血基會表示，春節連假期間醫療用血需求不會減少，呼籲符合捐血資格的民眾把握春節前時間抽空踴躍挽袖捐血，以實際行動守護醫療量能。民眾可多加利用雙北及基隆地區各捐血定點及捐血車挽袖捐血。相關捐血地點與活動資訊，請至台北捐血中心官方網站或臉書粉絲團查詢。