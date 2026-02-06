年貨安心買 標準局：春節前市場磅秤合格率99.9%

農曆春節快到了，過年氣氛越來越濃。為確保計量準確及交易公平，經濟部標準檢驗局6日表示，已完成春節前市場磅秤檢查，結果顯示全國磅秤合格率高達99.9%，民眾可以放心採買年貨，安心歡喜過好年。

標準局針對全國傳統市場、大型量販店及超市等201個場所使用的磅秤進行抽檢，共檢查1萬489台磅秤，其中1萬488台合格，僅1台不合格。檢查不合格磅秤，已立即貼上「停止使用單」標示，並持續列管，直到報廢或修理後重新檢定合格為止。若攤商仍繼續使用不合格磅秤，一經查獲，將依度量衡法處新臺幣1萬5,000元以上、7萬5,000元以下罰鍰。

標準局提醒，市場使用的磅秤都屬於依法必須檢定的度量衡器範圍，攤商使用磅秤做生意時，應使用檢定合格、並貼有「同」字檢定合格單的磅秤來秤重交易。為了確保秤重準確、買賣公平，標準局除了每年在春節、端午、中秋等重要節日前加強磅秤專案檢查外，平時也會持續到各地市場進行檢查。

標準局同時也呼籲民眾，逛市場購買物品時，如果發現攤商使用的磅秤沒有貼「同」字合格貼紙，或發現有斤兩不足的情況，可以撥打02-2343-4567，向標準局或各分局申訴檢舉，標準局會立即派員處理，保障消費者與攤商雙方的權益。