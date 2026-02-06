快訊

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

沈玉琳可以回家過年了！親口證實「胖8公斤」準備復工

經典賽／真的好想贏台灣…高永表難忘12強遭震撼教育想再對決一次

捍衛高鐵延伸宜蘭 立委受託聲援盼政院盡速核定

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
捍衛高鐵延伸宜蘭，立委陳俊宇(中)受託聲援鄉親，盼政院盡速核定。陳俊宇國會辦公室／提供
捍衛高鐵延伸宜蘭，立委陳俊宇(中)受託聲援鄉親，盼政院盡速核定。陳俊宇國會辦公室／提供

針對公民幫推等團體6日於環境部召開訴願記者會，試圖阻撓「高鐵延伸宜蘭」案，宜蘭鄉親昨日得知後群起激憤，主動聯繫立委陳俊宇、縣議員陳文昌、陳福山等尋求協助。今早200多位鄉親緊急北上到環境部大聲疾呼，嚴正抗議「台北觀點」凌駕宜蘭民意。

陳俊宇表示，昨日訊息傳出後，服務處接獲許多鄉親焦急來電，擔憂當年北宜直鐵被阻斷的陰影重現。鄉親們主動發起串聯，請託他與陳文昌及陳福山議員等協助調度車輛。

陳俊宇強調：「這是宜蘭人守護家鄉建設的真實心聲！」他指出，高鐵案已經陳核至行政院，正處於核定前的最後一哩路，難以接受外地的前政務官透過媒體操作，製造宜蘭人不想要高鐵的假象。

陳文昌直言，當年堅決反對北宜直鐵的是這群人，現在遇到宜蘭高鐵，竟然通通轉變立場、疾呼要回頭支持直鐵。他強調，台灣要有真正的「環島高鐵」，宜蘭高鐵就是不可或缺的關鍵拼圖，不應被特定學者的偏見抹煞。

沈清山鄉長及在場鄉親一致表示，宜蘭人不能再沉默。陳俊宇重申，高鐵是下一個世代的生活選擇權，他會堅定站在鄉親身邊，呼籲行政院正視最強大的在地民意，屏除外地輿論干擾，讓高鐵案盡速核定。

高鐵 宜蘭 北宜直鐵
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／高鐵延伸宜蘭意見分歧 民團提訴願、地方居民力挺

高鐵延伸宜蘭 民團疑環評有瑕疵今提訴願 另派鄉親嗆「賀陳旦你滾蛋」

檢方偵辦不實連署罷免案查出縣議員洩密 消息來源「關鍵人」30萬交保

幽靈連署罷免案扯出宜蘭縣議員涉洩密 林岳賢30萬元交保喊冤

相關新聞

放廠商代開刀開鍘！台中榮總：神外2醫師確有違法「從重處分」

台中榮總微創性神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科主任楊孟寅、主治醫師廖致翔遭爆放任醫療器材廠商代開刀，台中榮總今公布，經...

陽明山、七星山可能下雪？ 氣象署示警：寒流明起威脅全台 濕冷再乾冷

未來1周天氣最需要注意就是接下來要影響台灣的寒流，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，預估這波寒流影響到下周一清晨，雖...

鋒面通過南部先下雨原因曝 吳聖宇：最快今晚由北往南降溫 明晚急凍

鋒面正在通過台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，鋒前暖濕空氣的情況比前幾次鋒面都要明顯很...

寒流要來了 北北基等11縣市低溫特報 全台急凍時間點曝

明天寒流南下，中央氣象署發布低溫特報，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，周日至下周一清晨寒流影響，各...

高雄今年首例登革熱境外移入 50歲男自印尼返台確診

高雄市出現今年首例登革熱境外移入確診病例。衛生局今天表示，個案為50多歲本國籍男性，長期在印尼工作，2月初返鄉過年，因身...

「代購機票」便宜5千還可時段任選？ 旅遊達人：99.99%都是詐騙

網路詐騙橫行。Threads有網友發問，指「代購機票」是否安全、合法？開價竟比自己上網查便宜5千多元，而且任選時段不加價...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。