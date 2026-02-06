快訊

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

沈玉琳可以回家過年了！親口證實「胖8公斤」準備復工

經典賽／真的好想贏台灣…高永表難忘12強遭震撼教育想再對決一次

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵延伸宜蘭衝擊 台鐵估營收年減6.27億 盼爭取政策虧損補貼

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對高鐵延伸宜蘭案，台鐵總經理馮暉昇（右）說，初估每年營收減少6.27億元，盼爭取政策虧損補貼以減輕對台鐵的衝擊。記者胡瑞玲／攝影
針對高鐵延伸宜蘭案，台鐵總經理馮暉昇（右）說，初估每年營收減少6.27億元，盼爭取政策虧損補貼以減輕對台鐵的衝擊。記者胡瑞玲／攝影

台灣高鐵延伸案爭議不斷，其中東延宜蘭遭批環評行政程序錯亂，未來恐阻礙宜蘭國土計畫及台鐵營運發展。台鐵公司表示，高鐵延伸宜蘭對台鐵運量及營收有一定影響，初估每年營收減少6.27億元，為此提出3大措施，盼爭取政策虧損補貼以減輕對台鐵的衝擊。

高鐵延伸宜蘭爭議愈演愈烈，民團「公民幫推」、交通部前部長賀陳旦等人今赴環境部針對高鐵延伸宜蘭環評審查提起訴願。賀陳旦說，鐵道局未釐清諸多疑點，程序也有嚴重疏忽，更重要的是未與地方做好溝通，他不是反對高鐵，而是希望行政院能重新思考直鐵方案。

高鐵延伸宜蘭案2025年8月20日正式通過環境影響評估大會審查，目前待行政院核定。台鐵公司今舉辦新春媒體茶敘，針對高鐵延伸宜蘭案，總經理馮暉昇表示，對台鐵運量及營生一定有影響，初估每年營收減少6.27億元，運量部分，若以2051年高鐵延伸宜蘭達到預期效益的目標年來計算，預估平日將減少9000人，假日減少1萬7000人。

馮暉昇說，每項運具都有最適合的區間，對台鐵來說，區域通勤、運輸，以及中距離城際運輸，是台鐵要經營的市場，而高鐵是中長程的需要；高鐵延伸宜蘭著眼不只是台北至宜蘭，而是從西部走廊，台鐵採取的相關措施主要有3點。

第一，對於宜蘭轉成運輸必需要有詳細規畫，怎樣高鐵如何轉乘台鐵，讓高鐵前往東部旅客透過負荷運具滿足旅運需求。

第二，台鐵對於北宜的路廊服務，從南港到福隆、礁溪、宜蘭等進行檢討，讓營運模式可以空出北部運輸路廊容量，強化利基型市場運輸服務，減輕高鐵北宜到宜蘭對台鐵的衝擊。

第三，台鐵在這起延伸案中，屢次於相關會議中表達會配合政策辦理，依照設置條例規定，配合政策影響因素造成營運損失，應給予台鐵合理的計算，讓台鐵營運可以合理化。

馮暉昇表示，這3點在相關會議討論過程中都有表達，基本上台鐵的立場，就是國家從整體、高快速鐵路網思考角度做計劃推動，台鐵會配合辦理，台鐵本身也會做營運模式的調整，盼計劃推動過程中，兩鐵配套要做好，另外，營運影響也要做適當考量，讓衝擊程度降低。

董事長鄭光遠說，高鐵延伸案是國家中大政策，身為國營公司樂觀其成，從專家角度、運距來看，高鐵主要是中長程運輸。台鐵利基就是中短程運輸，這個衝擊造成台鐵營運損失，勢必要有合理補成機制。

轉乘部分，運距分工要有轉乘安排，延伸後的場站一定要做好，剩下就是台鐵自己要針對中這樣結構性的改變、路線安排、車種分配就要做好。

高鐵延伸宜蘭 台鐵 對台
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／高鐵延伸宜蘭意見分歧 民團提訴願、地方居民力挺

高鐵延伸宜蘭 民團疑環評有瑕疵今提訴願 另派鄉親嗆「賀陳旦你滾蛋」

懷念宜蘭國寶級彩繪大師曾水源 里長特製八駿圖年畫免費索取

南港交通再升級 基隆捷運設站可轉乘台鐵、高鐵和北捷

相關新聞

放廠商代開刀開鍘！台中榮總：神外2醫師確有違法「從重處分」

台中榮總微創性神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科主任楊孟寅、主治醫師廖致翔遭爆放任醫療器材廠商代開刀，台中榮總今公布，經...

陽明山、七星山可能下雪？ 氣象署示警：寒流明起威脅全台 濕冷再乾冷

未來1周天氣最需要注意就是接下來要影響台灣的寒流，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，預估這波寒流影響到下周一清晨，雖...

鋒面通過南部先下雨原因曝 吳聖宇：最快今晚由北往南降溫 明晚急凍

鋒面正在通過台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，鋒前暖濕空氣的情況比前幾次鋒面都要明顯很...

寒流要來了 北北基等11縣市低溫特報 全台急凍時間點曝

明天寒流南下，中央氣象署發布低溫特報，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，周日至下周一清晨寒流影響，各...

高雄今年首例登革熱境外移入 50歲男自印尼返台確診

高雄市出現今年首例登革熱境外移入確診病例。衛生局今天表示，個案為50多歲本國籍男性，長期在印尼工作，2月初返鄉過年，因身...

「代購機票」便宜5千還可時段任選？ 旅遊達人：99.99%都是詐騙

網路詐騙橫行。Threads有網友發問，指「代購機票」是否安全、合法？開價竟比自己上網查便宜5千多元，而且任選時段不加價...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。