高鐵延伸宜蘭衝擊 台鐵估營收年減6.27億 盼爭取政策虧損補貼

台灣高鐵延伸案爭議不斷，其中東延宜蘭遭批環評行政程序錯亂，未來恐阻礙宜蘭國土計畫及台鐵營運發展。台鐵公司表示，高鐵延伸宜蘭案對台鐵運量及營收有一定影響，初估每年營收減少6.27億元，為此提出3大措施，盼爭取政策虧損補貼以減輕對台鐵的衝擊。

高鐵延伸宜蘭爭議愈演愈烈，民團「公民幫推」、交通部前部長賀陳旦等人今赴環境部針對高鐵延伸宜蘭環評審查提起訴願。賀陳旦說，鐵道局未釐清諸多疑點，程序也有嚴重疏忽，更重要的是未與地方做好溝通，他不是反對高鐵，而是希望行政院能重新思考直鐵方案。

高鐵延伸宜蘭案2025年8月20日正式通過環境影響評估大會審查，目前待行政院核定。台鐵公司今舉辦新春媒體茶敘，針對高鐵延伸宜蘭案，總經理馮暉昇表示，對台鐵運量及營生一定有影響，初估每年營收減少6.27億元，運量部分，若以2051年高鐵延伸宜蘭達到預期效益的目標年來計算，預估平日將減少9000人，假日減少1萬7000人。

馮暉昇說，每項運具都有最適合的區間，對台鐵來說，區域通勤、運輸，以及中距離城際運輸，是台鐵要經營的市場，而高鐵是中長程的需要；高鐵延伸宜蘭著眼不只是台北至宜蘭，而是從西部走廊，台鐵採取的相關措施主要有3點。

第一，對於宜蘭轉成運輸必需要有詳細規畫，怎樣高鐵如何轉乘台鐵，讓高鐵前往東部旅客透過負荷運具滿足旅運需求。

第二，台鐵對於北宜的路廊服務，從南港到福隆、礁溪、宜蘭等進行檢討，讓營運模式可以空出北部運輸路廊容量，強化利基型市場運輸服務，減輕高鐵北宜到宜蘭對台鐵的衝擊。

第三，台鐵在這起延伸案中，屢次於相關會議中表達會配合政策辦理，依照設置條例規定，配合政策影響因素造成營運損失，應給予台鐵合理的計算，讓台鐵營運可以合理化。

馮暉昇表示，這3點在相關會議討論過程中都有表達，基本上台鐵的立場，就是國家從整體、高快速鐵路網思考角度做計劃推動，台鐵會配合辦理，台鐵本身也會做營運模式的調整，盼計劃推動過程中，兩鐵配套要做好，另外，營運影響也要做適當考量，讓衝擊程度降低。

董事長鄭光遠說，高鐵延伸案是國家中大政策，身為國營公司樂觀其成，從專家角度、運距來看，高鐵主要是中長程運輸。台鐵利基就是中短程運輸，這個衝擊造成台鐵營運損失，勢必要有合理補成機制。

轉乘部分，運距分工要有轉乘安排，延伸後的場站一定要做好，剩下就是台鐵自己要針對中這樣結構性的改變、路線安排、車種分配就要做好。