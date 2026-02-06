統一啟動家樂福改名工程 法人名稱改為「康達盛通」

統一集團正式啟動家樂福在台的改名進程。據家樂福內部通知指出，公司已於1月28日召開臨時股東會，決議將原「家福股份有限公司」變更為「康達盛通生活事業股份有限公司」，後續內部公文與對外往來將陸續採用新名稱。不過，量販與超市現階段仍沿用「家樂福」品牌，正式品牌更名尚未拍板。

統一先前已宣布終止與法國家樂福的品牌授權，開啟改名與品牌重塑作業。董事長羅智先曾表示，「家樂福」屬零售通路中的強勢品牌，要找到同級替代名稱並不容易，加上過去跨國體系在營運調整上溝通成本高，回到自有品牌有助決策與調整更具彈性。新品牌名稱預計自2026年起由團隊正式啟動評估與挑選，現階段仍以法人登記更名為優先。

家樂福去年以來陸續關閉部分量販與超市據點，但多為房東重新規劃物件所致，且在精簡店數後，整體營收仍維持800億元以上水準，凸顯過往部分據點效益不佳，藉由汰弱留強可重新檢視量販與超市定位的契機。家樂福現階段任務不急於展店，而是聚焦既有門市體質調整，包括強化會員經營、優化商品結構與提升到店理由，以回應少子化、小家庭與一人戶增加等消費結構變化。

市場認為，家樂福更名與品牌調整短期將帶來過渡成本與觀望情緒，但長期若能藉由自主性提升、店型調整與單店效益改善，有機會為統一零售版圖創造新的成長曲線。