台東彩券行第10次刮中百萬元 女子抱著刮刮樂睡一晚
台東市博愛路上1家老字號彩券行昨晚再傳喜訊，第10度刮出百萬元大獎，業者今天開心放鞭炮慶祝，整個店面熱鬧非凡。
據業者賴老闆說，中獎的是1名在台北工作的台東女子。她上周公司尾牙剛抽到萬元紅包，回家探親時，前天便帶著紅包與家人集資買刮刮樂，沒想到一刮竟中百萬元！興奮之餘，還抱著中獎彩券睡了一晚，直到昨天才鼓起勇氣跑到彩券行報喜。
賴老闆笑說，前幾天關山鎮辦千人拔蘿蔔活動，有彩券行熟客，還特地送了幾顆蘿蔔給他，祝彩券行「好彩頭、馬到成功」。沒想到，這份小小的祝福竟和百萬元大獎撞上了。
這也是彩券行自開店以來刮出的第10張百萬獎金，也是台東今年首張百萬刮刮樂。業者透露，店中央有張「百萬圓桌」，看似不起眼的小圓桌，其實幾乎所有百萬得主都是在這裡刮出大獎。
當天，女子拿著刮中百萬的彩券給業者影印留存，她笑著說，「真的不敢相信！抱著它睡一晚，隔天才敢告訴大家」。
彩券行的喜悅感染了在場的顧客，大家紛紛祝賀，還不忘打趣「下次來這張圓桌，說不定就是我的大獎」。
