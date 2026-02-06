快訊

影／高鐵延伸宜蘭意見分歧 民團提訴願、地方居民力挺

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民團「公民幫推」及多名宜蘭鄉親上午到環境部遞交訴願書，質疑環評程序與內容違法。記者林伯東／攝影
民團「公民幫推」及多名宜蘭鄉親上午到環境部遞交訴願書，質疑環評程序與內容違法。記者林伯東／攝影

高鐵延伸宜蘭計畫引發社會關注，宜蘭在地居民與環保團體上午赴環境部前表達訴求，質疑環評程序與內容疑點重重，要求撤銷原處分並重啟完整審查；同時，也有支持高鐵延伸的地方民代與居民到場表態，呈現正反意見交鋒。

公民團體「公民幫推」偕同環境法律師詹順貴及多名宜蘭鄉親，向環境部遞交訴願書，指出高鐵延伸宜蘭的環境說明書未將「高鐵宜蘭站特定區計畫」納入整體評估，但該計畫卻與財務結構及開發規模高度連動，關鍵資訊明顯缺漏，恐影響決策正確性。

民團也質疑，相關計畫涉及大量土地徵收與拆遷，可能導致農地流失，另有超過960 萬立方公尺的土石方去化方式未清楚交代，環境與社會衝擊評估不足。此外，地方說明會與現地勘查流於形式，未充分與居民溝通，要求主管機關撤銷原環評結論，重啟合法、完整的環評程序。

不過，現場亦有支持聲音。由壯圍鄉長沈清山及宜蘭立委陳俊宇率領多名在地居民到場，表達對高鐵延伸宜蘭的支持，認為高鐵有助改善宜蘭長期交通瓶頸，促進區域發展與產業機會，呼籲中央加速推動建設。

交通部前部長賀陳旦則指出，高鐵延伸宜蘭案在程序溝通與資料說明上仍有不足，相關數據與方案爭議未獲充分釐清，建議重新檢視整體規劃，讓不同交通方案能在透明基礎上進行完整比較，以降低社會對立。

高鐵延伸宜蘭計畫引發各界關注，壯圍鄉長沈清山與宜蘭立委陳俊宇所率領多名宜蘭在地居民，上午到環境部前表達支持高鐵延伸宜蘭。記者林伯東／攝影
高鐵延伸宜蘭計畫引發各界關注，壯圍鄉長沈清山與宜蘭立委陳俊宇所率領多名宜蘭在地居民，上午到環境部前表達支持高鐵延伸宜蘭。記者林伯東／攝影
民團「公民幫推」及多名宜蘭鄉親上午到環境部遞交訴願書，質疑環評程序與內容違法。記者林伯東／攝影
民團「公民幫推」及多名宜蘭鄉親上午到環境部遞交訴願書，質疑環評程序與內容違法。記者林伯東／攝影
高鐵延伸宜蘭計畫引發各界關注，壯圍鄉長沈清山與宜蘭立委陳俊宇所率領多名宜蘭在地居民，上午到環境部前表達支持高鐵延伸宜蘭。記者林伯東／攝影
高鐵延伸宜蘭計畫引發各界關注，壯圍鄉長沈清山與宜蘭立委陳俊宇所率領多名宜蘭在地居民，上午到環境部前表達支持高鐵延伸宜蘭。記者林伯東／攝影

