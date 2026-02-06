放廠商代開刀開鍘！台中榮總：神外2醫師確有違法「從重處分」

台中榮總微創性神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科主任楊孟寅、主治醫師廖致翔遭爆放任醫療器材廠商代開刀，台中榮總今公布，經證實楊孟寅、鄭文郁醫師確有違法讓廠商進入禁區執行手術，今決議停止這2名醫師手術業務並移送考績會從重處分。院方致歉並表示，已加強手術室管理的SOP及建立即時通報系統並保護吹哨者。

台中榮總說明，台中榮總神經外科一案，昨天院方看到新流出2023年拍攝比較完整的影片，證實楊孟寅及鄭文郁確有違法讓廠商進入禁區執行手術。今天上午八時院方召開臨時院部會議，決議停止二名醫師手術業務並移送考績會從重處分。醫院會妥善安排代理醫師，保障病人權益。

台中榮總指出，對於該院少數醫師違反規定造成民眾的不安，在此向社會大眾致上最深的歉意。在此感謝檢舉人讓此事浮出檯面，也感謝主管機關衛生局及衛福部的指導，院方已加強手術室管理的SOP及建立即時通報系統並保護吹哨者。

台中榮總強調，這段時間，醫院人員承受很大的壓力。該院絕大多數的人都是盡忠職守、認真為病人服務。希望全體人員團結一心，繼續堅守崗位，為病人提供最優質的醫療服務。