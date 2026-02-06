快訊

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

沈玉琳可以回家過年了！親口證實「胖8公斤」準備復工

經典賽／真的好想贏台灣…高永表難忘12強遭震撼教育想再對決一次

聽新聞
0:00 / 0:00

放廠商代開刀開鍘！台中榮總：神外2醫師確有違法「從重處分」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總。圖／取自台中榮總網站
台中榮總。圖／取自台中榮總網站

台中榮總微創性神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科主任楊孟寅、主治醫師廖致翔遭爆放任醫療器材廠商代開刀，台中榮總今公布，經證實楊孟寅、鄭文郁醫師確有違法讓廠商進入禁區執行手術，今決議停止這2名醫師手術業務並移送考績會從重處分。院方致歉並表示，已加強手術室管理的SOP及建立即時通報系統並保護吹哨者。

台中榮總說明，台中榮總神經外科一案，昨天院方看到新流出2023年拍攝比較完整的影片，證實楊孟寅及鄭文郁確有違法讓廠商進入禁區執行手術。今天上午八時院方召開臨時院部會議，決議停止二名醫師手術業務並移送考績會從重處分。醫院會妥善安排代理醫師，保障病人權益。

台中榮總指出，對於該院少數醫師違反規定造成民眾的不安，在此向社會大眾致上最深的歉意。在此感謝檢舉人讓此事浮出檯面，也感謝主管機關衛生局及衛福部的指導，院方已加強手術室管理的SOP及建立即時通報系統並保護吹哨者。

台中榮總強調，這段時間，醫院人員承受很大的壓力。該院絕大多數的人都是盡忠職守、認真為病人服務。希望全體人員團結一心，繼續堅守崗位，為病人提供最優質的醫療服務。

台中榮總 醫師 手術
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

被爆醫材廠商代刀 中榮3神外醫師院內調查結束…重上手術台

台中榮總爆醫療爭議！疑讓廠商代開刀 退輔會：當事醫師暫停手術配合調查

醫材商代刀涉密醫？ 醫師：可視為只是一隻機器手臂

獨家／是否請廠商代刀？台中榮總女主任再否認：僅是器材修理

相關新聞

放廠商代開刀開鍘！台中榮總：神外2醫師確有違法「從重處分」

台中榮總微創性神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科主任楊孟寅、主治醫師廖致翔遭爆放任醫療器材廠商代開刀，台中榮總今公布，經...

陽明山、七星山可能下雪？ 氣象署示警：寒流明起威脅全台 濕冷再乾冷

未來1周天氣最需要注意就是接下來要影響台灣的寒流，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，預估這波寒流影響到下周一清晨，雖...

鋒面通過南部先下雨原因曝 吳聖宇：最快今晚由北往南降溫 明晚急凍

鋒面正在通過台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，鋒前暖濕空氣的情況比前幾次鋒面都要明顯很...

寒流要來了 北北基等11縣市低溫特報 全台急凍時間點曝

明天寒流南下，中央氣象署發布低溫特報，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，周日至下周一清晨寒流影響，各...

高雄今年首例登革熱境外移入 50歲男自印尼返台確診

高雄市出現今年首例登革熱境外移入確診病例。衛生局今天表示，個案為50多歲本國籍男性，長期在印尼工作，2月初返鄉過年，因身...

「代購機票」便宜5千還可時段任選？ 旅遊達人：99.99%都是詐騙

網路詐騙橫行。Threads有網友發問，指「代購機票」是否安全、合法？開價竟比自己上網查便宜5千多元，而且任選時段不加價...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。