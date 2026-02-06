高鐵延伸宜蘭 民團疑環評有瑕疵今提訴願 另派鄉親嗆「賀陳旦你滾蛋」

台灣高鐵延伸宜蘭爭議愈演愈烈。民團「公民幫推」、交通部前部長賀陳旦等人今赴環境部針對高鐵延伸宜蘭環評審查提起訴願。賀陳旦說，鐵道局未釐清諸多疑點，程序也有嚴重疏忽，更重要的是未與地方做好溝通，他不是反對高鐵，而是希望行政院能重新思考直鐵方案。

民團召開記者會的同時，宜蘭縣議員陳福山、宜蘭壯圍鄉鄉長沈清山等200多民宜蘭在地鄉親也特地北上，在環境部前高喊「宜蘭要高鐵」、「賀陳旦你滾蛋」，聲量幾度蓋過民團發言，民團也回敬「交通部踐踏專業、重啟直鐵評估」口號。大批警力則將挺高鐵、挺直鐵兩方人馬隔開。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘說，高鐵延伸宜蘭計畫的環境影響說明書與環評報告，自始未納入與「高鐵宜蘭站特定區計畫」之間不可切割的關聯性，也未評估該特定區開發可能帶來的環境衝擊。

康芳銘說，高鐵營運高度仰賴宜蘭站特定區開發挹注財源，依法應自第一階段環評一併評估，但相關文件卻完全缺漏，屬於在資訊不完整下作成的違法判斷。

康芳銘認為，本案涉及超過6成用地需徵收，宜蘭段將拆遷百餘棟住戶、影響大量農地，若加計特定區計畫，更可能區段徵收逾400公頃優良農地，但對農民生計、地方社會結構的衝擊皆未納入評估。此外，工程將產生961.7萬立方公尺土石方，但處置地點與期程高度不確定，卻仍匆促通過環評。

宜蘭縣環境保護聯盟理事長孫博萮則說，環評初審小組多位委員明確要求加開地方說明會，但開發單位僅消極配合，未實質補足地方溝通程序，最終環評仍然通過，形同環評委員否定自身要求，嚴重削弱審查機制的公信力。此外，環評說明會後的「現勘」僅停留在現地說明，未就環境影響疑慮進行任何實質查勘，程序明顯流於形式。

賀陳旦表示，鐵道局很多事情沒交代清楚，程序上也有嚴重疏忽，在程序當中不斷更替數字，美化高鐵效果，同時間又醜化直鐵，將直鐵成本、台鐵虧損置若罔聞，他認爲環評審議、專業規畫應重新恢復。

賀陳旦也強調，「我們其實沒有反對高鐵，只是（希望）給台鐵一個機會」，宜蘭空間計畫是均衡城鄉發展，高鐵卻是集中發展，等於讓宜蘭人適應非原本期望的城鄉生活。

對於日前公開下戰帖邀現任交通部長陳世凱辯論，至今未獲回應，賀陳旦說，他可以理解陳世凱作為公部門現職人員的不便，但希望部長之外的重要幕僚能代替陳世凱做說明，他非常願意公開討論。