年前食品抽檢83件 屏縣檢出1件酸菜產品二氧化硫超標

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府衛生局啟動春節應景食品稽查抽驗及標示查核，共抽驗83件食品。圖／縣府提供
屏東縣政府衛生局啟動春節應景食品稽查抽驗及標示查核，共抽驗83件食品。圖／縣府提供

春節將至，為了保障民眾飲食安全，屏東縣政府衛生局啟動春節應景食品稽查抽驗及標示查核，共抽驗83件食品，其中1件酸菜產品檢出二氧化硫超標，已通知業者立即下架、停止販售，並移請源頭廠商所轄衛生局處辦。

衛生局年前至縣內多家食品製造業、超市、南北貨雜貨店、販售年貨商家抽驗，另考量近年來外訂年菜形成風氣，衛生局也將年菜餐廳列入稽查抽驗對象，抽驗品項包括豬肉、牛肉、雞肉、鴨肉、蔬果、香腸、水產加工品、糖果、餅乾、香瓜子、花生、餐廳年菜、魷魚絲、鯛魚片等。

衛生局提醒消費者，購買散裝食品時要掌握「先看後聞」順序，外觀異常如外表破損、內容物外漏等，或有刺鼻、酸臭、腐敗味或芳香氣味強烈的食品都不要選。選購前也應詳細閱讀標示、內容物、效期等。

這次年節食品抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站，民眾可至網站參閱(http://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)。

衛生局 抽驗 屏東縣政府
