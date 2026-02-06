「超人力霸王」明日降臨愛河灣！盤點5家飯店住房專案 再送小提燈

高雄「冬日遊樂園」今年攜手知名日本IP《超人力霸王》，將於明（2月7日）至3月1日在愛河灣盛大開展。高雄周邊飯店紛紛推出相關住房專案，搶攻春節及寒假出遊商機。

●承億酒店「超人集合！」送周邊與小提燈

坐落亞洲新灣區的承億酒店同步推出「超人集合！」系列。即日起至3月1日開放預訂，入住日期為2月7日至3月15日，雙人平日住宿6,066元起含早餐，加贈集團吉祥物夢獸娃娃及冬日遊樂園主題IP超人力霸王周邊乙組。3月2日至3月15日期間預訂專案入住，並加入承億官方LINE帳號，加碼送超人力霸王提燈。

承億酒店餐飲齊發，包括「Tai香烘焙坊」巧妙結合《超人力霸王》 舊譯為《鹹蛋超人》的趣味回憶，創意推出「鹹蛋流心塔」。「両鍋」憑出示冬日遊樂園超人力霸王合照，即享肉品加購優惠價。「賀鴨郎」粵式烤鴨中餐廳推出港風點心組，內含脆口流沙黃金寶 與擂糊麻吉芝麻寶，限定優惠價299元等。

●高雄洲際Ｘ高鐵享優惠 再送「新春洲賀熊」

高雄洲際酒店首推高鐵聯票住房專案，優享加購高鐵票最高7折優惠，每晚10,999元起入住4人房，含4客早餐、客房迎賓小點及洲際經典泰迪熊「新春洲賀熊」，適用入住期間自即日起至2月28日，須於入住前3日完成預訂。Delicatesse烘焙坊同步推出新春限定禮盒「馬躍新程」。

●高雄福華送遊艇船票 海上看力霸王

高雄福華大飯店專案包括豪華雙人房3,999元起、豪華家庭房6,099元起，含早餐，最大亮點為每房依入住人數加贈「大港巡航文化遊艇賞IP船票」，最多4人。遊艇自棧貳庫碼頭出發，航程約50分鐘，可近距離欣賞港區大型IP主題裝置。此專案可加購享高鐵車票78折起優惠，限官網訂房，每日限量。期間身著或攜帶超人力霸王相關元素至飯店指定餐廳用餐，再送限量造型頭套或主題貼紙，完成社群追蹤還依餐廳加碼不同的特色小點。

●福容高雄店雙床房4千有找

福容大飯店高雄店即日起至3月1日推出豪華雙床房3,999元起，含自助式早餐與兒童最愛的超人力霸王鎖匙圈。

●高雄漢來免費接駁 「漢來熊」小提燈帶回家

高雄漢來大飯店即日起3月3日推出冬日遊樂園免費接駁專車，串聯城市亮點，住房專案平日每晚5,500元起，可獲贈專屬「漢來熊」小提燈。飯店內另設置漢來熊主題娃娃機，挑戰成功就有機會把漢來熊玩偶或多款精美好禮帶回家。