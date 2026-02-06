影／背痛以為心肌梗塞將復發竟是嚴重胃潰瘍 六旬男連咖啡都戒了

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
郭武憲說，長期服用阿斯匹靈、抗血小板藥物或止痛藥的心血管疾病患者，本身即屬於胃潰瘍高風險族群。圖／員榮醫療體系提供
彰化縣一名六旬男子曾有心肌梗塞病史，數月前又持續背痛，他懷疑可能是心血管疾病復發，先到員榮醫療體系心臟科回診，檢查後並無異常，經多科檢查後，才發現竟是嚴重胃潰瘍惹禍，而且可能和他多年來常吃止痛藥和喝咖啡造成。

這名60歲男病患曾因急性心肌梗塞接受心導管手術並裝置心臟支架，數月來他持續背痛，疼痛位置接近左肩胛骨，時而悶痛、時而刺痛，尤其夜間與休息時特別明顯，他懷疑是否心臟病再度發作，心理壓力沉重，而到員榮醫院心臟科回診，但經心電圖等檢查後，心臟並沒有異常。

男子陸續轉診骨科、胸腔科，評估是否為脊椎退化、肌肉拉傷，甚至接受低劑量電腦斷層（LDCT）檢查肺部，還一度懷疑是胰臟問題，也接受超音波檢查，但都無異狀。

直到轉診到員榮醫療體系員生院區院長、肝膽腸胃科醫師郭武憲診治後發現，患者偶有食慾下降、飯後不適與夜間疼痛情形，經胃鏡檢查發現，原來是嚴重胃潰瘍作怪，背痛正是潰瘍所引起的非典型症狀。

郭武憲說，當潰瘍病灶較深、發炎範圍擴大，疼痛刺激可能透過內臟神經傳導至脊椎胸段神經節，產生「轉移痛」，使患者感覺疼痛位置出現在背部或肩胛間，因不是常見的腹部疼痛，增加診斷難度。

由於胃部後方緊鄰胰臟、橫結腸及腹膜後組織，當胃後壁潰瘍發炎嚴重時，可能刺激周邊神經結構，疼痛表現因人而異，部分患者甚至僅出現背痛、胸悶或類似心絞痛的不適感。曾有心肌梗塞或心血管疾病病史的患者，對胸背疼痛格外敏感，往往第一時間聯想到心臟問題，反而延後消化道疾病的檢查時機。

患者表示，他因過敏性鼻炎，會引發劇烈頭痛，多年來吃了很多止痛藥，也因工作關係吃飯不定時，而且嗜咖啡，每天都會喝兩杯黑咖啡，推測這些都是造成胃潰瘍原因，現已聽醫囑將咖啡戒了。

郭武憲說，長期服用阿斯匹靈、抗血小板藥物或止痛藥的心血管疾病患者，本身即屬於胃潰瘍的高風險族群，若出現不明原因的背痛、胸悶，合併食慾不振、噁心、飯後不適、夜間疼痛，或症狀反覆卻找不到原因，應考慮消化系統疾病可能，及早至肝膽腸胃科接受專業評估，而該名患者經藥物治療與飲食調整後，背痛症狀已改善。

