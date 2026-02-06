長照3.0上路！智慧輔具補助加碼至每3年6萬元

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
為達成「健康老化、在地安老、安寧善終」願景，衛福部推動長期照顧十年計畫3.0，持續實施居家無障礙環境改善服務。本報資料照片
為達成「健康老化、在地安老、安寧善終」願景，衛福部推動長期照顧十年計畫3.0，持續實施居家無障礙環境改善服務，將每3年最高4萬元給付額度，新增全租賃智慧科技輔具給付項目，提高給付額度為每3年6萬元，並導入智慧照顧，也結合內政部政策優化老宅住宿品質，建構高齡友善住宅無障礙環境。

衛福部自2018年起，於「長期照顧服務申請及給付辦法」納入輔具及居家無障礙環境改善服務項目，針對長照需要等級第2級以上對象，給予每3年最高4萬元給付額度，並預計今年7月1日起，將新增全租賃智慧科技輔具給付項目，提高給付額度為每3年6萬元（含居家無障礙環境改善2萬元），期藉由失能者居家環境導入智慧科技輔具，減輕照顧者負擔，同時透過居家無障礙環境改善服務，打造居家無障礙環境。

此外，衛福部結合內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」政策，如經評估符合長照需要等級民眾，與該計畫共同補助原有住宅增設或改善居家無障礙設施，以跨部會合作模式，改善民眾居家無障礙硬體設施。

