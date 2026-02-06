為什麼你該喜歡基因改造食物？ 諾貝爾生醫獎得主揭秘

基因改造食品（GMO）始終是社會爭論不休的焦點。然而，在1993年諾貝爾生醫獎得主理察．羅伯茨（Dr. Sir Richard J. Roberts）眼中，基改作物有可能是解決發展中國家營養匱乏的關鍵方式。他強調，社會應回歸科學理性，重新審視基改作物對人類生存的正面價值。

中央研究院「臺灣橋梁計畫」（Taiwan Bridges）5日邀請羅伯茨以「為什麼你應該喜愛基因改造食品？」為題發表演講。

中研院指出，羅伯茨爵士以真核生物基因結構與RNA剪接機制的突破性研究，與菲利普．夏普（Phillip Sharp）共同榮獲1993年諾貝爾生醫獎。1977年，他揭示了基因由外顯子與內含子組成的奧秘，徹底改變科學界對遺傳學的認知。憑藉這份深厚的學術底蘊，羅伯茨後來成為長期關注基改食品安全性與科學實證的權威。

羅伯茨在演講中指出，地球上所有生物的基因都在演化、突變與自然選擇過程中不斷緩慢改變。現代生物科技所採用的GMO技術，能加速演化的時間，更精準且可預測的引入特定性狀。以黃金米為例，食用改良過後的黃金米可增加人體維生素A，幫助改善維生素A缺乏所造成的嚴重健康問題，對發展中的國家尤其重要。社會應回歸科學理性，理性討論基改作物之於環境、人類生存、糧食安全的影響。

中研院院長廖俊智致詞時指出，羅伯茨爵士除了在科學研究上有卓越貢獻，更曾發表Ten Simple Rules to Win a Nobel Prize〈獲得諾貝爾獎的十個簡單法則〉，強調科學精神應追求探索與創新，而非單純追求獎項，以幽默而務實的方式分享科研心得，強調好奇心、嚴謹的研究與運氣的重要性，充分展現他長期以來對科學探索的態度。

講座主持人、中研院分子生物研究所助研究員林倩伶表示，羅伯茨是當代最無畏的科學家之一，他的團隊鑑定並建立全球最早的限制酶資料庫，並推動被稱為「分子剪刀」的工具，成為生命科學研究不可或缺的基石。他的無畏精神同樣展現在對基因改造食品的倡議上。不同於僅專注在實驗室研究的科學家，更選擇走入公共場域，與不同立場對話，為科學證據與理性思辨發聲。

「臺灣橋梁計畫」由中研院攜手國內11所國內學研機構，與世界和平基金會（International Peace Foundation）共同推動，自2025年11月起，將於一年間陸續邀請10多位諾貝爾獎得主來台，橫跨和平、物理、化學、生醫與文學等領域，促進臺灣與全球頂尖學者的深度交流。