快訊

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了

微軟傳推全新Xbox控制器藏超威「黑科技」！救雲端串流遊戲體驗

為什麼你該喜歡基因改造食物？ 諾貝爾生醫獎得主揭秘

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中研院院長廖俊智（左）與理察．羅伯茨爵士(Dr. Sir Richard J. Roberts)合影。中研院提供
中研院院長廖俊智（左）與理察．羅伯茨爵士(Dr. Sir Richard J. Roberts)合影。中研院提供

基因改造食品（GMO）始終是社會爭論不休的焦點。然而，在1993年諾貝爾生醫獎得主理察．羅伯茨（Dr. Sir Richard J. Roberts）眼中，基改作物有可能是解決發展中國家營養匱乏的關鍵方式。他強調，社會應回歸科學理性，重新審視基改作物對人類生存的正面價值。

中央研究院「臺灣橋梁計畫」（Taiwan Bridges）5日邀請羅伯茨以「為什麼你應該喜愛基因改造食品？」為題發表演講。

中研院指出，羅伯茨爵士以真核生物基因結構與RNA剪接機制的突破性研究，與菲利普．夏普（Phillip Sharp）共同榮獲1993年諾貝爾生醫獎。1977年，他揭示了基因由外顯子與內含子組成的奧秘，徹底改變科學界對遺傳學的認知。憑藉這份深厚的學術底蘊，羅伯茨後來成為長期關注基改食品安全性與科學實證的權威。

羅伯茨在演講中指出，地球上所有生物的基因都在演化、突變與自然選擇過程中不斷緩慢改變。現代生物科技所採用的GMO技術，能加速演化的時間，更精準且可預測的引入特定性狀。以黃金米為例，食用改良過後的黃金米可增加人體維生素A，幫助改善維生素A缺乏所造成的嚴重健康問題，對發展中的國家尤其重要。社會應回歸科學理性，理性討論基改作物之於環境、人類生存、糧食安全的影響。

中研院院長廖俊智致詞時指出，羅伯茨爵士除了在科學研究上有卓越貢獻，更曾發表Ten Simple Rules to Win a Nobel Prize〈獲得諾貝爾獎的十個簡單法則〉，強調科學精神應追求探索與創新，而非單純追求獎項，以幽默而務實的方式分享科研心得，強調好奇心、嚴謹的研究與運氣的重要性，充分展現他長期以來對科學探索的態度。

講座主持人、中研院分子生物研究所助研究員林倩伶表示，羅伯茨是當代最無畏的科學家之一，他的團隊鑑定並建立全球最早的限制酶資料庫，並推動被稱為「分子剪刀」的工具，成為生命科學研究不可或缺的基石。他的無畏精神同樣展現在對基因改造食品的倡議上。不同於僅專注在實驗室研究的科學家，更選擇走入公共場域，與不同立場對話，為科學證據與理性思辨發聲。

「臺灣橋梁計畫」由中研院攜手國內11所國內學研機構，與世界和平基金會（International Peace Foundation）共同推動，自2025年11月起，將於一年間陸續邀請10多位諾貝爾獎得主來台，橫跨和平、物理、化學、生醫與文學等領域，促進臺灣與全球頂尖學者的深度交流。

諾貝爾獎 基改 中研院
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

沒住宿也想吃飯店早餐？網奇葩發問被罵翻 內行人揭秘招：可合法蹭飯

諾貝爾經濟學獎得主東海大學開講 從財務金融角度面對氣候變遷

「AI僅是強大工具」 諾貝爾物理學家：無法取代人類創造力

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

相關新聞

陽明山、七星山可能下雪？ 氣象署示警：寒流明起威脅全台 濕冷再乾冷

未來1周天氣最需要注意就是接下來要影響台灣的寒流，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，預估這波寒流影響到下周一清晨，雖...

鋒面通過南部先下雨原因曝 吳聖宇：最快今晚由北往南降溫 明晚急凍

鋒面正在通過台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，鋒前暖濕空氣的情況比前幾次鋒面都要明顯很...

寒流要來了 北北基等11縣市低溫特報 全台急凍時間點曝

明天寒流南下，中央氣象署發布低溫特報，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，周日至下周一清晨寒流影響，各...

高雄今年首例登革熱境外移入 50歲男自印尼返台確診

高雄市出現今年首例登革熱境外移入確診病例。衛生局今天表示，個案為50多歲本國籍男性，長期在印尼工作，2月初返鄉過年，因身...

「代購機票」便宜5千還可時段任選？ 旅遊達人：99.99%都是詐騙

網路詐騙橫行。Threads有網友發問，指「代購機票」是否安全、合法？開價竟比自己上網查便宜5千多元，而且任選時段不加價...

鋒面通過明天寒流襲台 明晚至下周一晨最冷 春節前又有冷氣團

各地天氣即將轉變，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今天白天北方冷空氣南下，雲量增多、天氣轉不穩定。北台灣逐漸轉為多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。