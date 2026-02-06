快訊

帶動老街觀光 花蓮市民小巴「新城海岸線」上路連3天免費搭

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府新增市民小巴8「新城海岸線」，帶領遊客走訪沿著七星潭，一路走訪新城老街。圖／縣府提供
花蓮縣府新增市民小巴8「新城海岸線」，帶領遊客走訪沿著七星潭，一路走訪新城老街。圖／縣府提供

太魯閣國家公園因前年地震還在復建，縣府新增市民小巴「新城海岸線」，每天固定24班次，帶領遊客沿著七星潭海邊，走訪新城老街，今天起發車，一直到8日連3天免費試乘。在地店家期待，7人座的市民小巴帶領民眾走讀新城風景，提振當地觀光。

花蓮縣政府從2024年起推動「市民小巴」的微型公車系統，以7人座的小型車投入營運，讓車輛行駛更具彈性。不同路線分別有洽公、醫療照護及市區夜環，今天起再增「新城海岸線」。

縣府表示，市民小巴8「新城海岸線」由太魯閣客運營運，路線行經花蓮轉運站、勤天商旅、東華大學美崙校區、曼波海洋生態園區、七星柴魚博物館、七星潭、東昌定置漁場、順安（煙波飯店）、新城海堤、新城天主堂（練習曲）、新城國小及新城車站。

「新城海岸線」採固定班次雙向發車，每天24班次，花蓮轉運站上午8時20分首班車、晚間6時30分末班車，新城火車站上午9時10分首班，晚間7時10分末班，平假日班次都相同，全程約45分鐘。

通車前，縣府邀請新城老街在地文化與產業代表試乘，新秀商圈發展協會理事長曾文儀表示，這條路線讓旅客可以放慢腳步感受新城老街的生活節奏；佳興冰果室老闆游姍婦認為乘車體驗非常舒適；練習曲書店負責人胡文偉說，路線串連在地景點與居民生活場域，可以連結旅客與地方文化。

縣府表示，「新城海岸線」依里程計費，不收現金，提供悠遊卡、一卡通及交通QR Code等多元支付方式，今天起到8日，通車首三日全線免費搭乘。

花蓮縣府新增市民小巴8「新城海岸線」，帶領遊客走訪沿著七星潭，一路走訪新城老街。圖／縣府提供
花蓮縣府新增市民小巴8「新城海岸線」，帶領遊客走訪沿著七星潭，一路走訪新城老街。圖／縣府提供
花蓮縣府新增市民小巴8「新城海岸線」，帶領遊客走訪沿著七星潭，一路走訪新城老街。圖／縣府提供
花蓮縣府新增市民小巴8「新城海岸線」，帶領遊客走訪沿著七星潭，一路走訪新城老街。圖／縣府提供

班次 太魯閣國家公園 花蓮縣政府
