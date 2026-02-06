茄紅素是身體防護罩！為何吃番茄仍偏低？醫點破關鍵：吃法錯了

不少人以為只要有吃番茄，就能補充到茄紅素，但實際情況卻未必如此。臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」近日分享門診觀察指出，許多民眾抽血檢查時，茄紅素數值偏低的情況相當常見，而問題往往不在「有沒有吃」，而是「吃得夠不夠、吃得對不對、吸收行不行」。

劉博仁醫師提到，門診中常遇到患者反問：「我明明有吃蕃茄啊，怎麼還會缺？」他解釋，茄紅素屬於脂溶性的類胡蘿蔔素，也是番茄紅色的主要來源之一，在功能醫學中常被歸類於「植化素」範疇。它並非藥物，卻像身體的防護罩，協助對抗日常累積的氧化壓力與低度發炎。

至於哪些人特別容易茄紅素偏低？劉博仁指出，常見原因包括外食比例高、蔬果攝取不足，番茄往往只是「吃一兩口」，或吃法過於清淡，例如只生吃、不搭配油脂。此外，腸胃功能不佳、膽汁分泌不足、腸道菌相失衡，也會影響脂溶性營養素的吸收效率。若再加上長期熬夜、壓力大或慢性發炎狀態，體內抗氧化需求提高，消耗速度也更快。

劉博仁進一步說明，茄紅素的作用不僅止於抗氧化，還與支持血管內皮功能、降低LDL氧化，以及皮膚光老化防護有關。雖然茄紅素與男性攝護腺健康經常被討論，但他強調，茄紅素並非單一神奇營養素，更像是一面鏡子，反映出日常飲食是否攝取足夠的蔬果與植化素。

在研究證據方面，劉博仁引用2025年刊登於《Frontiers in Nutrition》的大型研究指出，該研究為系統性回顧與劑量反應統合分析，僅納入前瞻性世代研究，長期追蹤飲食與疾病風險之間的關聯。雖然這類研究屬於觀察性證據，並不能直接解讀為「吃番茄就不會得癌症」，但至少顯示，長期維持富含植化素的飲食型態，可能是降低健康風險的重要拼圖之一。

至於該怎麼把茄紅素「吃進去，也吃進身體裡」？劉博仁分享三道最家常、也最符合吸收原則的番茄料理，包括番茄炒蛋、番茄豆腐湯，以及橄欖油涼拌番茄，關鍵都在於「加熱」與「油脂」的搭配，能幫助茄紅素更有效釋放與吸收。