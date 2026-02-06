北港媽祖醫院骨科獲國家雙認證 偏鄉重病免再為轉診奔波

重度脊柱變形屬高風險手術，病人多半合併行動障礙等多重共病，對臨床醫療判斷及手術照護皆為一大挑戰，尤其雲嘉偏鄉資源不足加上人口老化，更易錯失黃金就醫時間與治療連續性。中國醫藥大學北港附設醫院在「提升偏鄉重症脊柱矯正手術可近性與醫療品質的整合式團隊照護」再度榮獲SNQ國家品質標章認證，可讓偏鄉病人免再奔波轉診。

中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）日前以「提升偏鄉重症脊柱矯正手術可近性與醫療品質的整合式團隊照護」，榮獲SNQ國家品質標章的「醫療院所類醫院特色醫療組」認證，展現醫院在高複雜度脊柱矯正手術及偏鄉整合醫療照護上的專業成果。

院長吳錫金指出，重度脊柱變形屬高度專業的手術，尤其多數病人合併長期疼痛、行動障礙及多重慢性疾病，對醫師的臨床判斷、手術安全及術後照護皆是重大挑戰。偏鄉醫療資源有限，病人轉診須遠赴都會區，影響治療時效，使高難度手術的可近性成為偏鄉醫療的重要課題。

他說，骨科主任羅元舜長期投入高難度脊柱矯正手術，曾赴日本深造，引進國際經驗，並導入「雙脊椎外科醫師共同手術」模式，大大提升高風險手術的安全性與穩定度。

同時由副院長馮逸卿統籌整合骨科、麻醉科、復健科、放射科及護理等跨專業團隊，建立系統化合作架構，從術前評估、手術規畫到術後照護，發展出符合偏鄉醫療條件的高複雜度脊柱矯正手術流程，使偏鄉病人也能在地獲得兼顧品質與風險控管的專業治療。

院方分享案例指出，67歲姚女士長期下背疼痛，合併雙側下肢放射性疼痛與麻木，行動能力與生活品質明顯下降且合併冠狀動脈疾病，手術風險更高。經完整評估後，診斷為退化性脊柱側彎，合併脊柱平衡失調與多節段嚴重狹窄。

羅元舜結合跨科團隊，分為兩階段進行脊椎矯正手術，術後脊柱排列明顯改善，未出現神經或心血管併發症，疼痛與症狀顯著緩解，術後10天順利出院，行動能力大幅提升。馮逸卿說，團隊依循實證醫學原則，透過精準評估與專業判斷，為病人選擇最適切的治療策略，成效卓著。

吳錫金表示，近年院方屢獲SNQ國家品質標章，這次在醫療技術上也再受肯定，這不僅對醫療團隊的肯定，偏鄉病人不必再為轉診憂心奔波，大大縮短城鄉醫療差距，讓更多病人在家鄉即可獲得安全可靠的醫療服務，深具意義。