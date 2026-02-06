鋒面通過南部先下雨原因曝 吳聖宇：最快今晚由北往南降溫 明晚急凍

鋒面正在通過台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，鋒前暖濕空氣的情況比前幾次鋒面都要明顯很多，所以南部反而先下雨了。這種鋒前暖濕空氣的影響，進入春季後會變得愈來愈重要，尤其是到了梅雨季節，經常是鋒面會不會下大雨，以及大雨時間可能出現在何時的關鍵點。

吳聖宇表示，今晚到明晨中層南支短波槽掠過台灣以北，同時底層東北季風明顯增強，中彰投以北到宜花一帶降雨才會是最明顯的時間點，雲林以南地區也可能有局部降雨機會。明天上午短波槽過去後，北部、東半部仍持續有雨，中南部則是轉為多雲到陰，山區有局部短暫陣雨。

降溫的部分，他說，最快要從今晚才會感受比較明顯，由北往南陸續降溫，中層水氣還未轉乾、溫度驟降的時間點則是要落在明晚到周日清晨。水氣跟溫度配合，高山地區才有出現局部冰霰或雪的機會，但是量應該不多。

寒流冷空氣將在周末明顯影響，吳聖宇表示，周日晚間到下周一清晨，配合輻射冷卻作用溫度降到最低點，下周一白天溫度才會有所回升，台北站有機會降到10度或以下，達到寒流門檻。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。