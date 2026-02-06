快訊

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣高鐵迎新車 限時6天12車站發送N700ST春聯

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
春聯特別以「向新前行 共啓未來」為主題，搭配N700ST列車圖像。圖／台灣高鐵提供
春聯特別以「向新前行 共啓未來」為主題，搭配N700ST列車圖像。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵新世代列車N700ST即將在今年8月迎接第一組運抵台灣，為與旅客大眾分享這份喜悅，高鐵公司特別印製N700ST新車春聯，自2月10日至除夕夜2月16日，一連7天，在全線12個車站服務台同步提供旅客免費領取。

高鐵公司表示，2026年是啟動「高鐵2.0」工程全面提升服務品質的時刻，也是新世代列車正式到來台灣的年代，在這個承先啟後的關鍵時點，台灣高鐵公司刻正積極準備各項推動「高鐵2.0」與迎接新世代列車的工作。

高鐵表示，新世代列車N700ST即將在今年8月迎接第一組運抵台灣，為與旅客大眾分享這份喜悅，高鐵公司特別印製N700ST新車春聯，自2月10日至除夕夜2月16日，一連7天，在全線12個車站服務台同步提供旅客免費領取。

此春聯特別以「向新前行 共啟未來」為主題，搭配N700ST列車圖像，更別出心裁地以象徵高鐵的橘色為底、搭配喜慶的金色。

同時，結合馬年生肖，透過簡約線條生動展現奔馬姿態與朝氣，營造大吉大利的年節氛圍。發送時間分別為上午9時及下午3時，每人限領1張，數量有限，送完為止。

台灣高鐵迎新車送春聯。圖／高鐵提供
台灣高鐵迎新車送春聯。圖／高鐵提供
台灣高鐵迎新車送春聯2月10日起一連7天在全線車站服務台供旅客領取。圖／高鐵提供
台灣高鐵迎新車送春聯2月10日起一連7天在全線車站服務台供旅客領取。圖／高鐵提供
台灣高鐵迎新車送春聯2月10日起一連7天在全線車站服務台供旅客領取。圖／高鐵提供
台灣高鐵迎新車送春聯2月10日起一連7天在全線車站服務台供旅客領取。圖／高鐵提供
台灣高鐵迎新車送春聯2月10日起一連7天在全線車站服務台供旅客領取。圖／高鐵提供
台灣高鐵迎新車送春聯2月10日起一連7天在全線車站服務台供旅客領取。圖／高鐵提供

高鐵
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民進黨基隆安樂區提名5搶3將民調 「美女議員」許睿慈確定不選

遭過度解讀？蔣萬安聯名春聯「馬踏飛燕」掀議 蔡正元：原意非常正面

淡水國小創意手作春聯徽章 攜手樂齡志工祖孫共學迎新年

新春祈福！樂天桃猿赴仁海宮發春聯 鐵粉清晨6點到場力挺

相關新聞

鋒面通過明天寒流襲台 明晚至下周一晨最冷 春節前又有冷氣團

各地天氣即將轉變，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今天白天北方冷空氣南下，雲量增多、天氣轉不穩定。北台灣逐漸轉為多...

周末寒流影響全台大降溫 賈新興：遊日注意暴風雪 春節可望好天氣

明天至周日受寒流影響的機率，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chi...

高雄今年首例登革熱境外移入 50歲男自印尼返台確診

高雄市出現今年首例登革熱境外移入確診病例。衛生局今天表示，個案為50多歲本國籍男性，長期在印尼工作，2月初返鄉過年，因身...

「代購機票」便宜5千還可時段任選？ 旅遊達人：99.99%都是詐騙

網路詐騙橫行。Threads有網友發問，指「代購機票」是否安全、合法？開價竟比自己上網查便宜5千多元，而且任選時段不加價...

影／阿里山林鐵新列車「森里號」完成首次全線試車 營運期曝

為強化阿里山林業鐵路觀光運輸服務品質，農業部林業自然保育署在行政院前瞻計畫支持下，全新打造高階觀光列車「森里號」，歷經長...

公費醫師新制挨批「賣身契」！違約金千萬、履約完已近50歲…3爭議解析

衛福部擬推第三期公費醫師計畫，服務期延至15年、違約金最高千萬，遭醫界抨擊為「魔改版賣身契」，履約後自由身恐已年近半百。據悉，校方對新制也陌生，擔憂未來招收醫學生難以說明權利義務。綜合歸納三大爭議，包

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。