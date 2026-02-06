台灣高鐵迎新車 限時6天12車站發送N700ST春聯

台灣高鐵新世代列車N700ST即將在今年8月迎接第一組運抵台灣，為與旅客大眾分享這份喜悅，高鐵公司特別印製N700ST新車春聯，自2月10日至除夕夜2月16日，一連7天，在全線12個車站服務台同步提供旅客免費領取。

高鐵公司表示，2026年是啟動「高鐵2.0」工程全面提升服務品質的時刻，也是新世代列車正式到來台灣的年代，在這個承先啟後的關鍵時點，台灣高鐵公司刻正積極準備各項推動「高鐵2.0」與迎接新世代列車的工作。

高鐵表示，新世代列車N700ST即將在今年8月迎接第一組運抵台灣，為與旅客大眾分享這份喜悅，高鐵公司特別印製N700ST新車春聯，自2月10日至除夕夜2月16日，一連7天，在全線12個車站服務台同步提供旅客免費領取。

此春聯特別以「向新前行 共啟未來」為主題，搭配N700ST列車圖像，更別出心裁地以象徵高鐵的橘色為底、搭配喜慶的金色。